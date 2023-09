Quarticciolo sotto choc: lo scippatore decide di denunciare gli aggressori

Una scena scioccante ha avuto luogo giovedì al quartiere Quarticciolo di Roma, quando un giovane di 26 anni ha tentato di scippare una anziana signora di 90 anni. L’incidente è diventato rapidamente violento, con il tentativo di scippo che è stato fermato da una folla di residenti arrabbiati. Il giovane, identificato come Arshdeep Singh, di origine indiana, è stato picchiato brutalmente da questa folla inferocita, subendo calci, pugni e spintoni per oltre due minuti. Le immagini del pestaggio sono state registrate e condivise online, diventando virali in poco tempo.

Le Gravi Lesioni Riportate

Come risultato del pestaggio, Arshdeep Singh ha subito gravi lesioni, tra cui una frattura al setto nasale e lividi su tutto il corpo. Le lesioni sono ancora più sorprendenti se si considera la ferocia dell’attacco, come dimostrato nel video ampiamente diffuso del pestaggio. Dopo essere stato arrestato e processato immediatamente, il giovane è stato allontanato da Roma per prevenire possibili ritorsioni nei suoi confronti.

La Decisione di Denunciare

Ora, Arshdeep Singh ha annunciato la sua intenzione di intraprendere azioni legali contro coloro che lo hanno picchiato. In un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Denuncio chi mi ha picchiato”. Questo passo potrebbe portare a ulteriori sviluppi nella vicenda, con l’identificazione e la possibile azione legale contro i residenti coinvolti nel pestaggio.

Le Indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della compagnia Casilina stanno conducendo indagini per identificare i residenti coinvolti nel pestaggio. Stanno analizzando attentamente il video virale per risalire alla loro identità. Sembra che ci siano sette persone coinvolte, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, tra cui anche una donna. La caccia per scoprire chi sono i responsabili di questa violenta aggressione continua.