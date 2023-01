Quanto guadagna Alberto Matano? Divulgate cifre con grosse somme

Tutti adorano Alberto Matano: è un conduttore molto amato dalla televisione italiana! Non solo gode di grande stima, ma guadagna anche una notevole quantità di denaro. Le cifre che sono state rivelate sono davvero sorprendenti!

I telespettatori non ne hanno mai abbastanza de La Vita in Diretta, il programma pomeridiano più seguito della Rai condotto dall’impareggiabile Alberto Matano! La sua sincera schiettezza, la sua maliziosa irriverenza e la sua esemplare professionalità hanno conquistato il cuore di milioni di persone.

La Vita in Diretta Matano ha dato ad Alberto la straordinaria opportunità di condividere le sue storie, discutere di politica e attualità, e persino parlare di spettacolo. La sua passione per il ballo e il canto gli ha permesso di diventare uno degli opinionisti del noto programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. È davvero onorato di questa incredibile esperienza!

La straordinaria carriera di Alberto Matano è iniziata in modo singolare, essendo un giornalista iscritto all’ordine di Perugia. Nato nel 1972, Alberto è stato anche un volto noto del TG1, inviato in molteplici missioni all’estero prima di decidere di intraprendere un percorso professionale diverso e diventare presentatore. La sua passione per il settore è innegabile e la sua ambizione di successo è fonte di ispirazione.

Matano ha sempre tenuto nascosta la sua vita privata, preferendo stare lontano dagli occhi del pubblico. Di recente, però, ha deciso di aprirsi e di condividere la sua bellissima storia d’amore con il compagno Riccardo Mannino, che ha sposato lo scorso giugno dopo quindici anni di passione e devozione.

La coppia è uscita con gioia dall’armadio per celebrare il loro bellissimo matrimonio, sapientemente organizzato da Enzo Miccio e officiato dalla loro cara amica Mara Venier. I festeggiamenti sono stati davvero uno spettacolo da vedere e sono stati splendidamente immortalati nelle fotografie di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La cifra che i padroni di casa hanno guadagnato per l’evento è assolutamente sorprendente e lascia tutti a bocca aperta.

Lo stipendio di Alberto Matano

Se avete la fortuna di seguire Alberto Matano tutti i pomeriggi a Vita In Diretta, forse vi sarete chiesti quanto guadagna l’amato conduttore. Non è un segreto che Matano abbia una serie di attività esterne, tra cui la scrittura e la partecipazione come opinionista a Ballando con le stelle, che contribuiscono al suo reddito.

Sono circolate notizie entusiasmanti secondo cui Alberto Matano si porterebbe a casa ben 240.000 euro all’anno, pari a ben 20.000 euro al mese, 5.000 euro a settimana e ben 714 euro al giorno!

Una cifra sbalorditiva che è del tutto appropriata per il rinomato Alberto Matano, una star televisiva di grande talento!