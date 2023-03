Quanto hanno guadagnato Megan e NDG partecipando ad Amici? La realtà

Finalmente ci siamo! Lo scorso sabato 18 marzo 2023 è iniziato l’attesissimo serale di Amici con una doppia eliminazione. Il pubblico da casa e gli stessi partecipanti hanno atteso con ansia i risultati di questa nuova edizione. Tutti hanno lavorato duramente da settembre, alcuni entrando in gara fin dall’inizio, altri un po’ più tardi, ma tutti con lo stesso obiettivo. Purtroppo Megan e NDG sono stati gli ultimi a lasciare la competizione. Scopriamo insieme cosa hanno portato via da questa incredibile esperienza!

Megan e NDG hanno lasciato Friends.

Sabato scorso, l’attesissimo debutto del talent show di Maria De Filippi, Amici, ha tenuto tutti col fiato sospeso! Purtroppo, però, due allievi di talento hanno dovuto dire addio: la ballerina Megan e il cantante LDG. Megan è stata purtroppo eliminata durante la prima manche, mentre LDG ha dovuto affrontare un duro ballottaggio contro la sua compagna di squadra Federica. È stata una doppia eliminazione straziante che ci ha lasciato tutti in lacrime!

Il pubblico da casa ha potuto assistere all’uscita di Megan dal programma e la seconda eliminazione era già in corso nella casetta. Questo non ha rovinato l’esperienza dei telespettatori. NDG e Federica erano pieni di eccitazione e attesa mentre parlavano con Maria De Filippi, la “mamma chioccia”. Federica si è confidata sul fatto di sentirsi insicura per il futuro, visto che non è più una giovane donna.

In quel frangente la conduttrice le ha detto che aveva una paura intelligente, ma che comunque bisogna credere nei sogni. Accanto a lei è stata la sua amica da sempre Angelina. La parola passa poi al cantante che ammette di essersi sentito libero sia emotivamente che artisticamente. E’ sicuro di aver dato il tutto e per tutto e che si sentiva fiero di sé. Infine, le parole di Maria lo hanno fatto quasi commuovere. Ha infatti confermato il pensiero della mamma del ragazzo che solo qualche giorno prima gli aveva detto di averlo visto più maturo e cresciuto. Purtroppo però, il televoto ha deciso che doveva abbandonare la scuola.

Quanto hanno guadagnato Megan e NDG con il loro ruolo in Friends?

Ora approfondiamo una delle domande più scottanti del pubblico: i guadagni dei concorrenti. Questo format non è fatto solo per affinare le capacità artistiche dei ragazzi, ma anche per dare loro il meritato riconoscimento che meritano. Pertanto, non possiamo etichettare questa esperienza come un lavoro retribuito, ma si tratta piuttosto di un rimborso spese. Possiamo definirlo uno stipendio, anche se non lo è, e ognuno dei concorrenti riceve 1.200 euro al mese per coprire le proprie esigenze.

Non dimentichiamo che i ragazzi risiedono nella casetta, ma ognuno di loro ha il diritto di acquistare alcuni beni di prima necessità e ha la facoltà di gestire il denaro a suo piacimento. Qualsiasi altra ricompensa sarà loro concessa solo sotto forma di riconoscimenti e premi in futuro. Infine, ogni studente che verrà licenziato dalla scuola riceverà il rinomato premio Marlú, del valore di ben 7 mila euro.