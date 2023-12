La risposta “sì” o “no” a una frase positiva, non pensare troppo a lungo alla domanda.

Questionario:

1. Mi sforzo sempre di completare il lavoro, ma spesso non ho tempo e devo recuperare.

2. Quando mi guardo allo specchio, noto segni di stanchezza e affaticamento sul mio viso.





3. Ci sono molti problemi al lavoro e a casa.

4. Faccio del mio meglio per sbarazzarmi delle mie cattive abitudini, ma non posso.

5. Sono preoccupato per il futuro.

6. Trovo difficile rilassarmi dopo una giornata intensa.

7. Ci sono tali cambiamenti che si verificano intorno alla tua testa. Sarebbe bello se tutto non cambiasse così rapidamente.

8. Amo la mia famiglia e i miei amici, ma spesso quando sono con loro mi sento annoiato e vuoto.

9. Non ho mai ottenuto nulla in vita mia e spesso mi sento deluso da me stesso. Elaborazione e interpretazione dei risultati.

Spiegazione

Conta il numero delle tue risposte positive. Ad ogni risposta viene assegnato un punto con “sì” e un punto con “no”. – 0 punti.

Se ottieni 0-4 punti:

Agisci con moderazione in situazioni stressanti e sai come regolare le tue emozioni. Non sei infastidito dagli altri e non hai voglia di incolpare te stesso.

Se ottieni 5-7 punti:

Non sempre ti comporti correttamente in situazioni stressanti. A volte sai come mantenere la calma, ma ci sono anche momenti in cui ti lasci prendere dalle piccole cose e poi te ne penti in seguito. Devi iniziare a sviluppare le tue tecniche individuali per l’autocontrollo sotto pressione.

Se ottieni 8-9 punti:

Sei esausto ed esausto. Spesso perdi il controllo di te stesso in situazioni stressanti e non sai come controllarti. Il risultato è che tu e le persone intorno a te soffrite. Sviluppare le tue capacità di autoregolazione sotto stress è ora il tuo compito principale nella vita.