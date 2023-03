“Questo è il legame con lui” – GF Vip 7, riguardo Oriana Marzoli emerge il celebre super atletico

Oriana Marzoli è senza dubbio la “Reina” di questa stagione del Grande Fratello Vip! La modella venezuelana non solo ha una relazione con un fidanzato italiano – che frequenta il reality come lei – ma ha anche radici italiane, con il nonno originario di Roma. Non si può negare che la passione di Oriana per l’Italia sia forte!

Oriana Marzoli era relativamente sconosciuta nel nostro Paese fino alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma in pochi mesi è salita alle stelle! La sua relazione passionale con Daniele Dal Moro e la sua tendenza a esprimere le proprie emozioni all’interno della Casa, spesso a discapito dei coinquilini, l’hanno resa un fenomeno di ascolti. Scopriamo ora chi era il suo partner italiano!

Il viaggio appassionato di Oriana con il suo celebre compagno italiano.

Qualche anno fa, la vibrante energia e l’entusiasmo di Oriana Marzoli le hanno fatto guadagnare rapidamente il ruolo di tronista a Uomini e Donne, mentre il trono maschile era occupato dal bel Tony Spina, napoletano dal fisico tonico e dal viso da scugnizzo. Non appena si sono incontrati, tra loro è scoccata una scintilla appassionata.

Oriana Marzoli e Tony Spina iniziarono la loro relazione sentimentale lontano dagli occhi del pubblico, e la redazione spagnola di UeD non ebbe nulla da obiettare, a differenza della redazione italiana in altri casi simili. Inizialmente, alla fine della storia, entrambi sono tornati sui rispettivi troni. Ma ecco il colpo di scena: Oriana non è riuscita a dimenticare Tony Spina e ha preso la difficile decisione di dimettersi dal suo ruolo di tronista.

Oriana Marzoli dichiarò appassionatamente: “Non posso fare a meno di pensare a te, quindi lascio il mio trono per diventare il tuo corteggiatore. Sono completamente devota a te. Se ti fa piacere, verrò a corteggiarti”. Ed è proprio quello che ha fatto la modella, riuscendo finalmente a conquistare il cuore di Tony Spina. I due piccioncini hanno poi partecipato all’Isola dei Famosi spagnola e successivamente a un reality show cileno. Purtroppo, è proprio durante quest’ultima esperienza televisiva che la loro relazione si è conclusa.