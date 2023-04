“Quindi il cibo si è moltiplicato”. Madonna di Trevignano, la visionaria e la narrazione sull’evento ‘miracoloso’

La Madonna di Trevignano e la sua ritrovata leader, Gisella Cardia, hanno suscitato un certo clamore negli ultimi tempi. È stata accusata di aver truffato le donazioni del suo ex amico Luigi Avella, che le ha dato ben 123.000 euro, di cui non ha visto restituito un centesimo. Si tratta di un oltraggioso tradimento della fiducia e di una totale mancanza di rispetto per la generosità altrui!

Maria Giuseppa Scarpulla sta facendo di tutto per tutelarsi in mezzo alle indagini della Procura di Civitavecchia e della diocesi di Civita Castellana. Come se non bastasse, è venuto alla luce un particolare interessante: Maria ha sempre professato di avere il potere di far piangere la Madonna di Trevignano e di moltiplicare miracolosamente il cibo! Il potenziale di tutto ciò è davvero notevole!

La Madonna di Trevignano: l’incredibile storia dei ravioli miracolosi! Questo incredibile racconto vi lascerà senza fiato e pieni di ammirazione!

Non dimenticheremo mai la storia dei fagottini! Alberto Caccialanza, uno YouTuber, ha avuto la fortuna di ascoltarla dalla veggente stessa, nel suo salotto. Ha esclamato emozionato: “È stato un momento così straordinario per noi! Eravamo sulla collina benedetta dove la Madonna appare ogni 3 del mese e c’erano così tante persone, bambini, ed era piena estate e faceva così caldo! Allora il mio amico ha detto: “Perché non venite a casa mia e prendiamo un gelato?””.

Gisella Cardia ha esclamato con passione: “Erano le 19.30 e i bambini piangevano tutti: “Mamma, ho fame, mamma, ho fame!”. Dovevamo arrangiarci con quello che avevamo, ed eravamo in 15, compresi i sacerdoti! Io avevo solo un piccolo avanzo: dei ravioli e un po’ di coniglio. Il mio amico mi chiese: “Come fai con così poco?” Ma io risposi: “In qualche modo ce la faremo!”.

Li abbiamo portati in tavola e, vi dico, erano entrambi deliziosi. Mentre li riscaldavamo, abbiamo rapidamente apparecchiato la tavola e, quasi per magia, tutti hanno divorato gli gnocchi e il coniglio, per un totale di 15 persone!