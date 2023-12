Ragazzo 20enne di Parma attaccato da uno squalo. Fa un video mentre gli stacca una gamba: “Pensavo di morire, volevo dirvi addio”, il VIDEO choc

La Sconvolgente Registrazione

Nonostante la gravità dell’attacco, Matteo ha avuto la presenza di spirito di registrare la terribile situazione, convinto che quei fossero i suoi ultimi momenti di vita. Il video scioccante è stato successivamente condiviso sul suo profilo Instagram, lasciando il mondo senza parole. Nel video, Matteo esprime il suo timore di morire e vuole dire addio a tutti coloro che ama.

Nonostante la perdita di sangue e la terribile ferita inflitta dallo squalo, Matteo è fortunatamente sopravvissuto. L’attacco ha portato via la sua gamba, ma questo giovane coraggioso ha dimostrato una forza straordinaria. Ha dichiarato: “Ho perso molto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno completamente o se rimarrà a metà, ma ormai non importa.”

Il Sostegno dei Messaggi e delle Chiamate

Durante la sua fase di convalescenza, Matteo ha cercato di rispondere ai numerosi messaggi di sostegno che gli sono giunti da tutto il mondo. Ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e ha ringraziato coloro che lo hanno aiutato. In particolare, ha elogiato l’amico Tommaso che è intervenuto per soccorrerlo durante l’attacco, dicendo: “Ti devo la vita. Tornerò a casa, vi amo.”





La storia di Matteo Mariotti è un esempio straordinario di resilienza umana e forza interiore di fronte a una situazione terribile. La sua testimonianza toccante ci ricorda l’importanza del sostegno degli amici e della determinazione nella lotta per la sopravvivenza.