Ramona Badescu ha un marito? Età, figlio e vita privata dell’attrice

Non perdete l’incredibile opportunità di guardare Oggi è un altro giorno su Rai 1 condotto dalla straordinaria Serena Bortone! Siamo entusiasti di avere tra gli ospiti l’incredibile attrice Ramona Badescu. Quali segreti nasconde la sua vita privata? È sposata? Scopriamolo insieme tuffandoci in questo articolo!

Ci appassiona scoprire i segreti della vita privata di Ramona Badescu!

È un volto noto dei nostri schermi televisivi e una delle primedonne del Bagaglino con lo show Marameo. La sua indubbia bellezza l’ha portata a ricoprire molteplici ruoli nella sua carriera di showgirl. Nata in Romania da una famiglia benestante, si è trasferita in Italia nel 1990. Non solo è multilingue, parla la sua lingua madre, l’italiano, il francese e l’inglese, ma ha anche sposato un avvocato romano nel 1996 ed è diventata cittadina italiana. La sua vita professionale è stata a dir poco straordinaria!

Chi è l’incredibile Narcis Godenau, l’adorante marito di Ramona Badescu?

Ramona, la splendida showgirl con un curriculum impressionante di film, programmi televisivi e apparizioni teatrali, è ancora oggi felicemente sposata con il suo attuale marito, l’imprenditore Narcis Godenau. I due si sono uniti in matrimonio nel 2017 e da allora sono inseparabili.

Ramona Badescu

Dopo due lunghi anni di attesa, Ramona è stata estasiata dalla scoperta di essere incinta all’età di 51 anni: un miracolo avvenuto naturalmente, proprio quando stava per intraprendere la fecondazione assistita.

Forse non sappiamo molto della sua vita privata, ma sappiamo che è stata coinvolta in alcune attività politiche. Per esempio, è stata candidata alle elezioni comunali di Roma del 2008 per la lista civica che sosteneva la campagna elettorale di Gianni Alemanno come sindaco. Pur non essendo stata eletta, è stata nominata dal sindaco appena eletto consigliere per i rapporti con la comunità romena. Il suo compito era quello di studiare i modi per promuovere l’integrazione tra le due culture e di fare da mediatrice tra il Campidoglio e il governo di Bucarest. Ha accettato l’incarico a titolo gratuito. Inoltre, è stata proposta come candidata alla Camera del PNL rumeno nella circoscrizione uninominale C1 dell’Europa occidentale per le elezioni parlamentari del 2008.