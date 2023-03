Ramona Badescu il figlio Ignazio avuto a 51 anni

Ramona Badescu, l’attrice, showgirl e cantante rumena naturalizzata italiana, scoppia di entusiasmo per condividere la sua storia a cuore aperto sul piccolo schermo. È stata la prima donna del Bagaglino e si racconterà ai microfoni di Serena Bortone nel programma di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, a partire dalle 14. Parlerà della sua carriera e dell’immenso amore per il figlio Ignazio, che l’ha resa madre a 51 anni quando pensava di non poter più concepire.

Il cuore di Ramona Badescu scoppia d’amore per il suo amato figlio Ignazio. Per lui nutre una passione sfrenata che non conosce limiti.

Ramona Badescu sognava di diventare madre fin da bambina e a 51 anni il suo sogno si è avverato con l’arrivo miracoloso di suo figlio Ignazio. Era così entusiasta di essere diventata madre che non ha potuto fare a meno di condividere la sua storia con Storie Italiane: “Ho sempre voluto essere mamma e ho iniziato prendendomi cura del mio piccolo peloso. Ma poi Dio ha fatto un miracolo e sono diventata mamma di un bambino così dolce e bello”.

Il parto a 50 anni

“Sono così appassionata di uno stile di vita sano e questo ha dato i suoi frutti! Sono orgogliosa di dire che sono una futura mamma e una mamma a 50 anni! Ho mantenuto la mia vita da mamma privata ed è bello poterla conservare”, ha dichiarato Ramona Badescu. Si era recata dal ginecologo per iniziare la fecondazione assistita ed è rimasta sorpresa quando le hanno detto che era incinta di due settimane! Ha condiviso la sua storia sulle pagine del settimanale Diva e Donna.

Ignazio è nato dall’amore appassionato tra Ramona e Narcis Gordeanu, imprenditore di successo. Non solo lui è avvocato e professore universitario, ma i due si sono sposati nel 2017!