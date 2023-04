Rapina Brutale a Caserta: Avvocato Vittorio Giaquinto Aggredito nel Suo Appartamento

Vittorio Giaquinto, avvocato di Caserta, è stato vittima di una rapina brutale a due passi dalla Reggia. Quattro criminali hanno picchiato e legato Giaquinto, costringendolo ad aprire la cassaforte e a subire un pestaggio prima di scappare con 16mila euro in contanti e tutti gli oggetti di valore.

La Trappola dei Criminali

I rapinatori avevano preso di mira l’abitazione dell’avvocato, ma quando si sono resi conto che non c’era alcun collegamento con lo studio del nipote, hanno deciso di usare i vicini di casa come esca. Dopo aver picchiato e rapinato la coppia, hanno costretto la donna a fingere un malore del marito e a chiamare Giaquinto.

L’Incubo di Giaquinto

“Ho pensato che potesse venirmi un infarto, o di morire sotto i loro colpi”, dice Giaquinto alla trasmissione “La Vita in Diretta”. Quando è uscito di casa per aiutare i vicini, è stato legato, preso a calci e pugni in faccia, e obbligato ad aprire la cassaforte.

“Li hanno massacrati di botte e hanno costretto la povera donna a venire da me a dire ‘avvocato, mio marito non si sente bene’. Sono uscito, arrivato sul terrazzo mi hanno aggredito e legato”, prosegue Giaquinto.

Il Bilancio della Rapina

I rapinatori sono scappati con 16mila euro in contanti e tutti gli oggetti di valore trovati in casa, inclusi orologi e altri oggetti difficili da piazzare. Prima di andarsene, hanno legato Giaquinto e lo hanno chiuso in bagno.

In conclusione, questa rapina brutale mostra ancora una volta la necessità di maggiore sicurezza e protezione per le persone e le abitazioni. Siamo vicini a Giaquinto e alla coppia di vicini di casa e speriamo che i responsabili vengano presto arrestati e giudicati per questo orribile crimine.