Reazione a catena: sorpresa inaspettata per le campionesse Tre e Lode

Una serata di alti e bassi per le Tre e Lode a Reazione a catena

Lunedì 31 luglio ha riservato una sorpresa non proprio gradita per le indiscusse campionesse di Reazione a catena, le Tre e Lode. Nell’ultimo gioco, l’”Ultima catena”, è accaduto qualcosa di piuttosto insolito. L’intervento ironico di Marco Liorni ha aggiunto un tocco di umorismo a una serata che, seppur con qualche inciampo, si è conclusa positivamente per le concorrenti.

Le aspettative erano alte per questo appuntamento con Reazione a catena, ma le Tre e Lode non hanno brillato come al solito. Infatti, hanno commesso numerosi errori, che hanno inevitabilmente ridotto l’ammontare del montepremi finale. Il conduttore, dopo aver annunciato la cifra finale, ha scherzato sulla situazione, ricevendo l’approvazione del pubblico e delle stesse concorrenti, che hanno accolto l’ironia con spirito positivo.

Le Tre e Lode a Reazione a catena: cosa è successo?

Durante l’”Ultima catena” di Reazione a catena, le Tre e Lode, composte da Chiara, Lauretta e Marianna, hanno incontrato una serie di ostacoli. Dopo numerosi errori, il montepremi si è abbassato drasticamente, fermandosi a soli 800 euro. Ma le sorprese non erano finite.

Le concorrenti hanno deciso di rischiare, dimezzando la somma a disposizione, per poi dover accettare un montepremi di soli 485 euro per l’ultima sfida. Nonostante le difficoltà, le Tre e Lode hanno individuato la risposta corretta, “cancelletto”, partendo dalle parole “tasto” e “partenza”. Sebbene il premio fosse modesto, le campionesse hanno accolto la vittoria con soddisfazione. Liorni, commentando l’accaduto, ha esclamato: “Potete pagarvi una cena, una super cena”. Nonostante un episodio economicamente non remunerativo, le campionesse hanno continuato la loro striscia vincente.

Le Tre e Lode: un successo senza precedenti

Nonostante il piccolo contrattempo, le Tre e Lode continuano a riscuotere un enorme successo in Reazione a catena. Campionesse da ormai 15 giorni, le tre concorrenti stanno dimostrando di essere tra le più rappresentative nella storia del programma.