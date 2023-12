Renata Del Turco è la moglie dell’acclamato attore pugliese Emilio Solfrizzi, noto per il suo talento nel mondo del cinema e delle fiction televisive. Questa coppia innamorata ha unito le proprie vite nel 1994, e da allora il loro amore è cresciuto e si è rafforzato nel corso di oltre 30 anni di relazione. Insieme, hanno dato vita a una famiglia affiatata, composta da due figli, Francesco e Luca.

Una Vita al di Fuori del Mondo dello Spettacolo

A differenza del marito, Renata Del Turco ha una carriera professionale che nulla ha a che fare con l’ambiente dello spettacolo. Attualmente, lavora come responsabile dell’ufficio legale presso il parco scientifico tecnologico Tecnopolis, situato nella provincia di Bari. La sua carriera è caratterizzata dalla competenza e dalla stima nel suo campo.





Un Amore Duraturo

La storia d’amore tra Renata e Emilio è iniziata ai tempi della scuola, ed è stata un percorso continuo di amore e affetto. In numerose occasioni, Emilio Solfrizzi ha condiviso dettagli sulla loro storia d’amore. In un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, ha dichiarato di essere “innamorato pazzo” di Renata e ha sottolineato che, secondo lui, l’idea che il matrimonio sia la tomba dell’amore è completamente falsa. Per Emilio, il matrimonio è l’inizio di un percorso condiviso, un’opportunità per costruire qualcosa di nuovo ogni giorno.

Una Vita Privata Protetta

Renata Del Turco e Emilio Solfrizzi sono una coppia che ama mantenere la loro vita privata al riparo dai riflettori. Raramente appaiono in pubblico e preferiscono vivere la loro storia d’amore lontano dagli occhi curiosi del pubblico. Tra le rare occasioni in cui sono stati visti insieme, si possono ricordare i red carpet della Festa del Cinema di Roma e una cena benefica organizzata da Telethon nel 2017. Nel 2014, sono stati paparazzati mentre erano in moto per le strade di Roma.

Nonostante la loro riservatezza, dalle poche immagini disponibili emerge che Renata è una donna elegante e bionda. Inoltre, Renata Del Turco non sembra avere profili social su Instagram o Facebook. Sul profilo Instagram di Emilio Solfrizzi, che è principalmente dedicato al suo lavoro, non compaiono foto di lei. L’attore pugliese, profondamente legato alla sua famiglia, sceglie di proteggere la sua vita privata dai riflettori della celebrità.