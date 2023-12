Renato Zero, il celebre artista italiano, si è recentemente esibito a Domenica In, svelando dettagli intimi sulla sua vita, dalla moglie al misterioso coming out mai effettuato. Mara Venier ha ospitato l’icona della musica italiana per presentare il suo ultimo album, “Autoritratto”.

La Storia d’Amore con Lucy Morante

Nei primi anni ’70, Renato Zero ha avuto una relazione con la conduttrice Enrica Bonaccorti. Nonostante i due abbiano avuto un intenso rapporto, il destino ha preso una svolta quando Zero si è innamorato di Lucy Morante, ex manager e sorella del chitarrista Massimo Morante. Nonostante non si siano mai sposati, il legame tra Renato e Lucy è rimasto forte nel corso degli anni.

Le Parole di Renato sulla Sua Vita Sentimentale: “Di sposarmi non m’è mai venuto in mente. Ho scelto di sposare il mio pubblico.”





Il Mistero del Coming Out Mai Confermato

Nonostante le voci persistenti sulla presunta omosessualità di Renato Zero, l’artista non ha mai effettuato un coming out ufficiale. Ha dichiarato più volte di essere “attratto solo dalle donne”. Anche se si è parlato di un presunto coming out per evitare il servizio militare, le affermazioni di Renato Zero hanno sempre mantenuto un alone di mistero.

Le Sue Parole su Presunte Dichiarazioni Passate: “Ho dichiarato di essere omosessuale una volta per non svolgere il servizio militare, ma in realtà sono fatto di ben altra pasta.”

L’Intervista a Domenica In e le Frecciatine ad Amadeus

Durante l’intervista, Renato Zero ha approfondito la sua vita umile e il rapporto speciale con sua madre. Ha condiviso un toccante aneddoto su di lei e ha raccontato un sogno in cui ha dialogato con la madre defunta. Nel contesto della kermesse di Sanremo e del conduttore Amadeus, Renato ha lanciato delle frecciatine: “Un santo che non fa grazie, preferisco andare al casinò, dove comunque non vinco.” Queste parole potrebbero scatenare risposte o approfondimenti, aggiungendo ulteriore pepe alle sue già note critiche al Festival di Sanremo.

In conclusione, l’intervista a Domenica In ha offerto uno sguardo approfondito sulla vita personale di Renato Zero, tra amori passati, misteri non svelati e opinioni schiette sulla scena musicale italiana