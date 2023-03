Renato Zero torna in tour in dieci Palasport: si parte a Firenze e si chiude a Roma

Renato Zero si prepara a una sfida musicale con “Zero a Zero-Una sfida in musica”, un tour di 23 concerti che lo porterà in dieci città italiane, iniziando da Firenze il 7 marzo e terminando a Roma il 3 maggio. Il tour è concepito come un confronto tra due anime complementari e diverse, Renato e Zero, e rappresenta un momento per l’artista di fare un bilancio e di porre ordine nella sua coscienza. A 72 anni, Renato sente l’esigenza di fare questo viaggio introspettivo di fronte al suo pubblico.

L’artista sostiene di non voler essere solo un cantante, ma di voler restare un interprete della vita, dei sentimenti, dei problemi e dell’amicizia. Questo è ciò che lo rende unico e che gli permette di resistere al proliferare dei suoi sosia sui social. Infine, Renato fa un riferimento alla sua performance a Sanremo con Rosa Chemical, sottolineando che la vittoria spetta sempre all’originale.