Ricordate chi è Gabriella Golia? Che fine ha fatto

Gabriella Golia, l’iconica annunciatrice televisiva che ha abbellito i nostri schermi negli anni Ottanta e Novanta come volto di Italia 1, è scomparsa dai radar per qualche tempo – ma cosa sta facendo ora? Scopriamolo!

Gabriella Golia è stata per molti anni una figura amatissima di Italia 1 e Canale 5, che ci ha regalato la sua presenza come annunciatrice, conduttrice e anche come attrice. Purtroppo, alla fine degli anni ’90, ha deciso di abbandonare il piccolo schermo. Tuttavia, la ritroviamo ancora oggi, lasciandoci un bel ricordo del suo periodo televisivo.

Gabriella Golia, biografia

Gabriella Golia è nata in un giorno fatidico, il 2 febbraio 1959, sotto il segno dell’Acquario nella bella città di Milano. Già in giovane età ha avuto la spinta e l’ambizione di perseguire il suo sogno di lavorare in televisione. Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria, inizia a partecipare a spot pubblicitari e nel 1978 debutta come annunciatrice per Antenna Nord (poi diventata Italia 1), dando il via alla sua carriera.

Per anni Gabriella è stata conosciuta come l’amata signorina Buonasera. Ma è stata molto di più di un’annunciatrice: è stata valletta di Raimondo Vianello e Claudio Lippi a Sette e mezzo, conduttrice di numerosi programmi tra cui Vota la voce e Unomania, inviata di Fuego, attrice in Stangata in famiglia e nella sitcom Vicini di casa. La sua impressionante carriera è stata a dir poco straordinaria!

Alla fine degli anni ’90, Gabriella ha deciso consapevolmente di dare priorità alla famiglia e di ridurre significativamente i suoi impegni televisivi. Ma non ha mai abbandonato del tutto la sua carriera: ha lanciato molti messaggi promozionali, ha fatto frequenti apparizioni in programmi televisivi e attualmente conduce il programma Business Life su un’emittente che si occupa di questioni economiche e lavorative.

La vita di Gabriella Golia è piena di passione ed eccitazione! Vive ogni giorno al massimo, abbracciando tutto ciò che la vita ha da offrire. Ama esplorare nuovi luoghi, incontrare nuove persone e sperimentare culture diverse. La sua voglia di vivere è contagiosa e ama condividere il suo entusiasmo con chi le sta intorno.

Non è mai stata timida riguardo alla sua vita privata: da molti anni sta con il dottor Marco Alloisio, chirurgo toracico presso l’Humanitas di Rozzano, con cui si è finalmente sposata nel 2003. Nel 1997 è nato il loro bellissimo figlio, Tommaso, frutto di un amore profondo e duraturo.

Gabriella Golia vive la sua vita migliore a Milano con la sua splendida famiglia e il suo profilo Instagram è una finestra sul suo mondo! Lo aggiorna quotidianamente con foto mozzafiato che ci offrono uno scorcio della sua vita: è davvero stimolante!

3 cose incredibili su Gabriella Golia che vi lasceranno a bocca aperta! È una persona incredibile con una moltitudine di talenti e risultati che la distinguono da tutti gli altri. È una vera fonte di ispirazione e la sua storia accenderà sicuramente una scintilla di passione in voi!

Ha vinto con orgoglio il primo posto nel concorso di Miss Teenager!

Ha realizzato due straordinari spot pubblicitari per presentare alcuni dei più grandi episodi dell’amata serie televisiva del 1994.

È un’accanita e devota sostenitrice del Milan!