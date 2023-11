Rissa sfiorata tra Mammucari e Caprarica a Ballando con le stelle - Controcopertina

Scintille nel dietro le quinte di Ballando con le stelle

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, il popolare programma condotto da Milly Carlucci, si è verificato un incidente che ha quasi portato a una rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, i corridoi dietro le quinte si sono animati di tensione.

L’episodio che ha acceso la miccia

L’episodio incandescente sembra essere avvenuto durante la valutazione di Mammucari da parte dei giudici. Il presentatore ha definito il giornalista “cane”, scatenando una reazione senza mezzi termini da parte di Caprarica. Secondo quanto riportato dall’insider Davide Maggio: “Rientrato in sala delle stelle, Mammucari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione”. Gli insulti sono arrivati a un punto tale da portarli a un confronto fisico ravvicinato, costringendo gli astanti a separarli. Teo, visibilmente alterato, è stato addirittura allontanato dalla sala delle stelle.

Un rapporto teso fin dall’inizio

In realtà, sin dalle prime puntate del programma, tra Mammucari e Caprarica non c’è mai stato un vero feeling. Mammucari è noto per il suo approccio poco amichevole nel creare rapporti all’interno del programma. Il conduttore ha preso di mira Caprarica più volte per il suo modo di ballare, trovando sempre in lui un forte oppositore. Sarà interessante ascoltare la versione di Caprarica sull’episodio, che sarà ospite nella puntata de La Vita in diretta di martedì.





Il sostegno di Selvaggia Lucarelli

Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, si è schierata a favore del giornalista. Lo ha fatto attraverso un post sui social, dichiarando: “Antonio è un uomo perbene, solidarietà”. Questa dichiarazione sembra essere una frecciatina diretta a Mammucari, che sembra sfidarla apertamente per cercare di toglierle la poltrona di giudice nelle prossime stagioni del programma Rai.