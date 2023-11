Un Matrimonio Intimo: Una Coppia Sposa da Sola in una Chiesa Deserta - Controcopertina

In un’epoca in cui i matrimoni spesso si trasformano in eventi sontuosi, una coppia ha scelto un approccio differente. Hanno celebrato il loro amore in modo semplice e intimo, senza l’usuale clamore che accompagna questi eventi. Nessuna bocca da sfamare al banchetto nuziale, nessun regalo obbligatorio, nessun fiore strappato solo per abbellire la navata e nessun riso all’uscita. Solo loro due, uniti in matrimonio nella Chiesa di San Salvatore in Lauro, nel cuore di Roma.

Un Altare, Due Sposi, e Nessun Invitato

La coppia ha pronunciato il fatidico “sì” davanti all’altare, con solo il prete e due testimoni presenti. Non c’erano invitati festanti, né parenti commossi. Solo loro due, in una chiesa deserta, testimoni del loro amore.

Un Matrimonio Virale

Loredana Pronio, collaboratrice parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex delegata al Benessere animale della sindaca Virginia Raggi, ha immortalato l’intima cerimonia. La foto, pubblicata sul suo profilo Facebook, è diventata immediatamente virale.





Pronio racconta: “Credevo di aver visto, non dico tutto, ma abbastanza. E invece questa mattina sono passata nella mia parrocchia. È il mio rito quotidiano. Entro e noto due giovani all’altare. Guardo bene e vedo due sposi! Questi due ragazzi si stavano sposando in una chiesa completamente vuota! Nessun parente, nessun amico.”

Un Matrimonio in Dolce Attesa

Avvicinandosi all’altare, Pronio nota che la sposa è in dolce attesa. “E allora ho pensato che quella coppia di sposi non era sola. I due ragazzi erano in buona compagnia. La migliore in assoluta. Buona vita a tutti tre”, scrive.

La Reazione del Web

Innumerevoli sono stati i commenti di approvazione da parte della comunità di Facebook. “Bellissima scelta. Lo sfarzo e il lusso non servono a niente”, scrive un utente. Molti altri commentano con esclamazioni quali “Che meraviglia” o “Che emozione”. Mentre un altro utente dice chiaramente: “La migliore scelta possibile. Sfarzo e lusso non servono”.