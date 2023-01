Rissa tra Fabio Fazio e Antonella Clerici in Rai, lei accusa lui di averla messa in ombra

Antonella Clerici è balzata agli onori della cronaca per un’accesa discussione con Fabio Fazio. Purtroppo la prossima puntata di The Voice Senior non andrà in onda domani, 27 gennaio, e al suo posto la Rai manderà in onda “Binario 21”, un programma speciale condotto da Fabio Fazio e con la partecipazione di Liliana Segre per la Giornata della Memoria. Non perdetevi questa puntata e l’incredibile storia di Antonella Clerici!

Con la massima sincerità, non potrei nascondere la possibilità di un matrimonio segreto con la mia compagna, perché non sarei in grado di mantenere un simile segreto. Alcuni personaggi pubblici possono scegliere di tenere la loro vita privata separata dal lavoro, ma io ho fatto un patto con il pubblico: voi sapete tutto di me e io non sceglierò cosa condividere con voi.

Antonella Clerici è furiosa con Fabio Fazio per la fine di The Voice!

Con voce appassionata, ha continuato le sue confessioni private: “Ricordo quando la rivista ‘Chi’ pubblicò le foto di Eddy con un’altra. Per fortuna Alfonso mi ha avvertita prima che uscisse sugli scaffali e che mi venisse un infarto. Tutta l’Italia scoprì che ero stata tradita. Fa parte del mestiere dei giornali scoprire pettegolezzi clamorosi, e in questo caso si trattava del mio ex Eddy Martens, che ora risiede a Bruxelles”.

La carriera di Antonella non risentirà di questo spiacevole epilogo e saprà trionfare su questa battuta d’arresto! Davide Maggio ha rivelato in esclusiva che lo spostamento di palinsesto del suo programma non è stato ben accolto da Antonella, nonostante il suo inizio impressionante con The Voice, con 3,7 milioni di spettatori sintonizzati per la prima puntata (23,26% di share) e 4,1 milioni di spettatori con il 23,80% di share per il secondo appuntamento. Non si farà sconfiggere da questo!

Siamo entusiasti di annunciare che The Voice Senior tornerà in onda la prossima settimana con uno speciale doppio appuntamento! Sintonizzatevi sullo show mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio per una serata di intrattenimento come sempre. Non mancate!