Chi è Carlotta Natoli? Età, marito, figli, padre e biografia

La passionale Carlotta Natoli Age è nata nella splendida città di Roma il 29 maggio 1971. È una nota attrice italiana, acclamata per le sue interpretazioni in Diciotto anni dopo (2010), Tutti pazzi per amore (2008) e L’estate di Bobby Charlton (1995).

Non si può negare l’innegabile chimica tra Carlotta Natoli e l’attore Thomas Trabacchi, che stanno insieme da anni e condividono un figlio, Theo. Non solo sono stati partner nella vita, ma hanno anche condiviso il grande schermo in film come Amori che non sanno stare al mondo, Troppa grazia, Il silenzio dell’acqua e Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? Il loro innegabile legame è davvero qualcosa di speciale!

Carlotta Natoli è l’amata figlia di Piero Natoli, acclamato attore, regista e sceneggiatore che ha illuminato il grande schermo dagli anni ’80 ai primi anni 2000.

Biografia

Carlotta Natoli, nata il 29 maggio 1971 a Roma, è figlia della slavista Caterina Graziadei e dell’attore e regista Piero Natoli. La sua carriera inizia con il film del padre, “Con…fusione”, nel 1980. Appassionatasi alla strada della recitazione, viene diretta da Michele Placido in Le amiche del cuore nel 1992. L’anno successivo è l’unica protagonista femminile de Il tuffo, dove è contesa da Vincenzo Salemme e Arturo Paglia. Il padre di Natoli l’ha sempre sostenuta in tutte le sue esperienze formative e di lancio della carriera, affidandole il ruolo di Paola Pitagora da giovane ne Gli assassini vanno in coppia nel 1992 e quello dell’omonima Carlotta in Ladri di cinema nel 1996. Con una spinta bruciante, la Natoli si avviò verso il successo.

All’inizio degli anni 2000, l’attrice romana ha raggiunto il successo nella sua carriera, assicurandosi una serie di ruoli in popolari fiction e serie televisive come “Distretto di polizia”, “Tutti pazzi per amore” (nel ruolo di Monica) e “Braccialetti rossi”. Con grande entusiasmo, è riuscita a mettere in mostra il suo talento e a farsi un nome nel settore.

Sono rimasto assolutamente affascinato dal film del 2020 “Odio l’estate”, diretto da Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo nei ruoli principali. È stata un’esperienza che non dimenticherò presto!