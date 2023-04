Rita Pavone, chi è il marito Teddy Reno? Età, lavoro, carriera e figli

Teddy Reno e Rita Pavone: un amore senza tempo

La coppia celebre legata dal 1968 e la loro storia d’amore

Il marito di Rita Pavone, Teddy Reno, è un nome noto nel mondo della musica italiana. Nato il 11 luglio 1926 come Ferruccio Merk Ricordi, Teddy Reno ha oggi 95 anni e condivide con la sua amata una relazione duratura dal 1968, dalla quale sono nati due figli: Alessandro e Giorgio.

Le origini e gli inizi di Teddy Reno

La passione per la musica e il nome d’arte

Teddy Reno nasce a Trieste in una famiglia di origini ebraiche. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la madre riesce a fuggire dalle persecuzioni naziste e a trovare rifugio a Milano Marittima con la sua famiglia, sotto falsa identità. Fin da piccolo, Teddy si appassiona alla musica e, terminata la guerra, parte per una tournée in Germania con l’orchestra inglese di Teddy Foster, dove nasce il suo nome d’arte.

La carriera di Teddy Reno

Collaborazioni, Festival di Sanremo e scoperta di nuovi talenti

Tornando in Italia, Teddy collabora con l’orchestra di Pippo Barzizza e partecipa a diverse trasmissioni radio della Rai. Successivamente firma un contratto con la nota etichetta CGD, fondata da lui stesso, e diventa uno dei protagonisti più importanti del Festival di Sanremo.

Nel 1961, Teddy Reno inventa il Festival degli sconosciuti di Ariccia , una kermesse fondata per lanciare nuovi talenti.

, una kermesse fondata per lanciare nuovi talenti. La prima edizione viene vinta proprio da Rita Pavone, all’epoca giovanissima.

Proprio in questa occasione, i due cantanti si conoscono e si innamorano. Si sposano nel 1968 a Lugano, in Svizzera, nonostante le polemiche sulla loro differenza d’età.

Il loro amore e il matrimonio

La dichiarazione di Rita Pavone e la promessa alla madre

In una vecchia intervista a DiLei, Rita Pavone parla del loro amore e della promessa fatta alla madre riguardo al matrimonio. La cantante afferma di aver vissuto l’amore “in maniera felicemente disperata”, capendo che Teddy Reno era la persona che voleva sposare, nonostante le difficoltà e le critiche.

Il passato coniugale di Teddy Reno

Il divorzio dalla prima moglie e il figlio avuto insieme

Prima del matrimonio con Rita Pavone, Teddy Reno era stato sposato con la produttrice cinematografica Vania Protti. Non erano formalmente separati e il loro divorzio arrivò solamente nel 1971, alcuni anni dopo il matrimonio con Rita. Teddy e la sua prima moglie avevano già avuto un figlio, Franco. Questo dettaglio, considerati i tempi, creò notevoli polemiche.

Incontro e amore con Rita Pavone

La differenza d’età e la cerimonia nuziale

Teddy e Rita si incontrano al Festival degli sconosciuti di Ariccia nel 1962, manifestazione ideata dallo stesso Teddy Reno. La loro relazione scatenò molte polemiche a causa della grossa differenza d’età tra i due: all’epoca lui aveva 36 anni e lei 17. Reno si era separato dalla prima moglie, la produttrice cinematografica Vania Protti, da cui ottenne il divorzio solo dopo l’entrata in vigore della legge nel 1971 e dalla quale aveva avuto il figlio Franco.

Diventato subito il pigmalione di Rita, Teddy la sposa sei anni più tardi, nel 1968, con rito religioso celebrato a Lugano, in Svizzera. Rita viene accompagnata all’altare dallo zio perché il padre si era rifiutato di partecipare. Le nozze civili furono poi celebrate ad Ariccia nel 1976. “Ho conosciuto tante donne in gioventù ma Rita Pavone è stata ed è l’unico grande amore della mia vita”, disse Teddy Reno nel 2016.

Carriera e successi di Teddy Reno

Dagli esordi nel 1938 alla fondazione di una casa discografica

Teddy Reno debutta nel mondo della musica nel 1938. Dopo anni tumultuosi dovuti alla persecuzione degli ebrei nel secondo conflitto mondiale, inizia a lavorare nell’immediato dopoguerra, suonando in un’orchestra. L’idea per il suo nome d’arte gli viene durante un tour in Germania, quando attraversa il fiume Reno. Reno fonda una casa discografica e, grazie alla radio, diventa famoso per poi partecipare al Festival di Sanremo 1953. La sua carriera di cantante dura fino alla fine degli anni ’50, ma Teddy Reno è soprattutto conosciuto come uno dei più importanti scopritori di talenti con la sua Galleria del Corso, lanciando, tra gli altri, Bruno Lauzi.

La vita lontano dai riflettori

La salute e l’incontro con Papa Francesco

Ormai da diverso tempo, Teddy Reno non compare spesso in televisione e sono poche le notizie su di lui, se non le interviste in cui Rita Pavone aggiorna i fan sullo stato fisico del marito. Rita ha iniziato a riflettere seriamente sulla morte dopo un’esperienza di ricovero che ha segnato la coppia: “Dio mi aspetta…”, ha detto al settimanale Dipiù, aggiungendo di non avere paura di morire. Recentemente, Rita Pavone e Teddy Reno sono stati ricevuti in udienza da Papa Francesco, un incontro che entrambi ricorderanno come uno dei momenti più significativi della loro vita. E sembra essere stato un’esperienza memorabile anche per Teddy Reno, che ha avuto l’opportunità di conversare piacevolmente con il Pontefice in castigliano.

Un amore duraturo e una vita piena di successi

Rita Pavone e Teddy Reno, una coppia iconica della musica italiana

Nonostante le polemiche e le difficoltà, Rita Pavone e Teddy Reno hanno costruito una solida relazione durata oltre cinquant’anni. La coppia, unita dall’amore per la musica e dal talento, è diventata un’icona nella storia della musica italiana. Teddy Reno, attraverso la sua casa discografica e il suo ruolo di scopritore di talenti, ha contribuito a lanciare numerosi artisti, mentre Rita Pavone è rimasta una delle cantanti più amate dal pubblico.

La loro storia d’amore, segnata da sfide e successi, è un esempio di dedizione e impegno reciproco, dimostrando che l’amore può trionfare nonostante gli ostacoli e le differenze. Teddy Reno e Rita Pavone rimangono una coppia affiatata e innamorata, testimoni di un legame duraturo e di una vita piena di successi nel mondo della musica.