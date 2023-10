Rivalutazione Pensionistica: Dettagli sul Conguaglio del 1° Dicembre 2023

La data ufficiale per il versamento del conguaglio relativo alla rivalutazione delle pensioni è stata fissata al 1° dicembre 2023, secondo quanto riportato dal decreto legge di accompagnamento alla manovra approvata dal governo Meloni. L’incremento dello 0,8% mira a compensare l’inflazione effettiva del 2022, fissata all’8,1%, portando la rivalutazione totale al 7,3%.

Conguaglio Pensionistico: Cosa Cambia per i Pensionati

Con la data del versamento anticipata al 1° dicembre 2023, rispetto alla tradizionale “calendarizzazione” a gennaio, il conguaglio previsto sarà pari allo 0,8%, necessario per recuperare l’inflazione effettiva del 2022. Questo incremento si aggiunge alla rivalutazione iniziale del 7,3%, determinando un adeguamento complessivo significativo per i pensionati.

Effetti Pratici: Per un assegno originariamente di mille euro al mese, il ritocco sarà di circa 8 euro, portando l’importo totale a 1.081 euro. Ciò significa un aumento complessivo di 81 euro, considerando sia la rivalutazione iniziale sia il conguaglio. Con l’applicazione del conguaglio, verranno erogati anche gli arretrati, pari a 8 euro al mese per le mensilità precedenti a partire da gennaio 2023.

Modalità di Rivalutazione per le Diverse Fasce Pensionistiche

La legge di bilancio 2022 ha introdotto diverse modalità di rivalutazione in base all’importo dell’assegno pensionistico. La rivalutazione piena al 100% è garantita solo per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps, con percentuali decrescenti per fasce di reddito pensionistico superiori.

Dettagli sulle Fasce: La rivalutazione si attesta all’85% per i trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo, al 53% tra 5 e 6 volte, al 47% tra 6 e 8 volte, al 37% tra 8 e 10 volte, e al 32% per importi oltre 10 volte il minimo Inps.

Indicizzazione 2024: Cosa Ci Aspetta

Il governo ha già annunciato una revisione del meccanismo di indicizzazione per il 2024. Ad esempio, la rivalutazione per la fascia tra 4 e 5 volte il minimo dovrebbe aumentare dall’85 al 90%. Tuttavia, per una panoramica completa delle modifiche previste, sarà necessario attendere il testo finale della nuova legge di bilancio.

