Rivoluzione in Rai: I nomi dei nuovi conduttori e le conseguenze delle dimissioni del CEO

Rai, voci di rivoluzione: cosa cambia e chi arriva

La Rai è in fermento dopo le dimissioni dell’ex amministratore delegato Carlo Fuortes. Il governo di Giorgia Meloni potrebbe essere pronto a rivoluzionare l’emittente pubblica, con nuove nomine a dirigenti e conduttori più vicini alle idee politiche della premier. Ecco le ultime indiscrezioni su chi lascia e chi arriva.

Fabio Fazio lascia la Rai per approdare su Nove con il programma Che tempo che fa. Al suo posto potrebbe arrivare Nicola Porro, già presente su La7 con il programma Piazzapulita.

Per la conduzione di Uno Mattina sono in lizza Tiberio Timperi, Monica Setta e il salviniano Roberto Poletti. Mentre per la conduzione del Tg2 Post potrebbe arrivare la giornalista sarda Incoronata Boccia.

Ma non sono solo questi i possibili cambiamenti in arrivo. Ecco una lista di nomi e programmi che potrebbero subire delle variazioni:

Manuela Moreno potrebbe condurre Agorà su Rai Tre.

Serena Bertone potrebbe essere sostituita da Monica Setta in Oggi è un altro giorno su Rai Uno.

Pino Insegno prende il posto di Flavio Insinna a L’Eredità.

Pierluigi Diaco e il programma di Rai 2 Bella Mà restano confermati.

Resta da vedere quali saranno le scelte definitive del governo Meloni e quali saranno i conduttori e i programmi che lasceranno la Rai.