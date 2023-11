Robert Gal, che aveva solo 22 anni. Dopo cinque mesi di agonia, la sua vita è stata spezzata prematuramente

Robert Gal, un giovane di 22 anni, ha perso la vita dopo una lotta di cinque mesi a seguito di un tragico incidente stradale. Questo articolo ripercorre la sua storia e l’agonia della sua famiglia.

Il Tragico Incidente e una Lunga Agonia

Robert Gal, un ragazzo di appena 22 anni, ha combattuto per cinque mesi tra la vita e la morte a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto l’11 giugno. Durante il tragitto verso casa, Robert ha avuto un incidente frontale con un altro veicolo. Nonostante le speranze e le preghiere dei suoi cari per un miracolo, Robert non si è mai risvegliato dal coma. Il giovane ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita nel letto di un ospedale di Bergamo.

La Ricostruzione della Tragedia

La notte dell’incidente, Robert aveva trascorso la serata con gli amici. Mentre tornava a casa alla guida della sua Audi A3, si è scontrato frontalmente con una Kia che viaggiava in direzione opposta sulla Strada provinciale 112, a Spirano. In seguito allo schianto, Piergiovanni Finazzi, il conducente dell’altro veicolo, è morto sul colpo. Robert, operaio di origini romene, è stato immediatamente trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici al cervello. Successivamente, è stato trasferito all’ospedale Padre Luigi Tezza di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo.





Il Dolore di una Perdita Incolmabile

Nonostante le cure mediche e le speranze di tutti, Robert non si è mai risvegliato dal coma. Le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. Il giovedì 9 novembre, nel pomeriggio, si sono svolti i funerali del giovane. Il corpo di Robert riposa ora nel cimitero di Fara Gera D’Adda. Lascia il padre Giovanni, la madre Maria e le sorelle Jenny e Denisa, in un dolore incolmabile.