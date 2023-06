Roberta Capua, un'intervista toccante: "Ho perso un bambino" - Controcopertina

Roberta Capua, nota conduttrice televisiva e ex Miss Italia, ha recentemente rivelato dettagli intimi della sua vita durante un’intervista condotta da Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il Guercino. Durante il colloquio, Roberta ha aperto il suo cuore, condividendo sia le gioie che le delusioni che ha vissuto.

Aneddoti e Personaggi Famosi

Durante la conversazione, Roberta Capua ha condiviso alcuni aneddoti interessanti sui personaggi famosi con cui è entrata in contatto nel corso della sua carriera. Ad esempio, ha raccontato di un incontro con Silvio Berlusconi in cui il politico le fece un curioso complimento sui suoi denti. Questo episodio evidenzia l’interessante vita di Roberta nel mondo dello spettacolo.

Un Dolore Segreto Rivelato

Durante l’intervista, Roberta Capua ha trovato il coraggio di parlare di uno dei momenti più difficili della sua vita: la perdita di un bambino. Con grande emozione, ha confessato: “Ho perso un bambino – lo dico per la prima volta. Ho affrontato molti dolori nella mia vita, ma non ho mai voluto parlarne pubblicamente”.

La scelta di mantenere nascosto questo dolore per tanti anni sembra un messaggio diretto a coloro che, al contrario, espongono le loro difficoltà e momenti negativi in televisione. Roberta Capua ha preferito proteggere la sua intimità e tenere questo dolore per sé. Questo triste episodio potrebbe risalire a diversi anni fa, ma Roberta ha dimostrato anche di essere in grado di affrontare argomenti più leggeri.

Orgoglio Familiare

Durante l’intervista, Roberta Capua ha anche parlato con orgoglio di sua cugina, Ilaria Capua, una virologa di fama internazionale. Nonostante abbiano avuto poco contatto nel corso degli anni, Roberta ha sottolineato il suo orgoglio nel condividere un legame familiare con una donna così straordinaria. Ilaria Capua è tornata a Bologna, la città in cui Roberta si è trasferita dopo aver sposato l’imprenditore Stefano Cassoli. La conduttrice ha concluso scherzosamente: “Forse Ilaria è meno orgogliosa di essere cugina di Roberta Capua, ma sono felice di poter chiamare una persona così eccezionale mia cugina”.