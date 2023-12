Roberta Cortesi, scomparsa da oltre due settimane, è stata finalmente ritrovata a Malaga in Spagna!

Una lunga e preoccupante scomparsa ha finalmente trovato una svolta positiva. Roberta Cortesi, una donna di 36 anni originaria di Bergamo, è stata ritrovata viva e in buona salute in Spagna dopo essere rimasta dispersa per 17 giorni. Questa notizia ha portato sollievo sia alla sua famiglia che ai suoi amici, risolvendo un mistero che aveva suscitato preoccupazione e incertezza.

Una Scomparsa Misteriosa

Roberta Cortesi si era trasferita a Malaga, in Spagna, due anni fa, ma la sua vita è stata sconvolta dalla sua misteriosa scomparsa. L’ultima volta che aveva fatto sentire sue notizie era stato il 25 novembre, quando aveva inviato un messaggio su WhatsApp a sua madre Eliana, poco prima di dirigersi al lavoro in un ristorante dove lavorava come cameriera. Da quel momento, nessuna traccia di lei era stata trovata, suscitando profonda preoccupazione tra i suoi cari.

Indagini Complesse e Sospetti

Le circostanze della scomparsa di Roberta avevano sollevato sospetti e interrogativi. Alcuni eventi, come una telefonata anonima al gestore del ristorante, la scomparsa dei suoi effetti personali dalla sua stanza in un B&B, menzioni di un cellulare smarrito e un incontro recente con un uomo, avevano reso il caso ancora più misterioso. Questi elementi avevano portato a sospettare di possibili depistaggi.





La famiglia di Roberta aveva denunciato la sua scomparsa il 30 novembre, innescando un’indagine che coinvolgeva la Guardia Civil spagnola e l’Interpol. Tuttavia, fino al ritrovamento della donna, molte domande erano rimaste senza risposta.

Nuovi Interrogativi

Nonostante il ritrovamento di Roberta, ci sono ancora molte incognite legate alla sua scomparsa. Non è chiaro se la sua sparizione sia stata volontaria o meno, e il caso si complica ulteriormente dal fatto che Roberta fosse stata segnalata in precedenza per un furto in un supermercato spagnolo. Questa nuova rivelazione aggiunge ulteriori domande e misteri a un caso che sembra essere ancora lungi dall’essere risolto completamente.