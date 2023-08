Roberta Di Padua: L’assenza che ha messo in allarme i follower

L’inattesa assenza di Roberta sui social

Roberta Di Padua, una delle figure più amate nel panorama del Trono Over di “Uomini e Donne”, ha recentemente destato preoccupazione tra i suoi seguaci. Solitamente molto attiva sui suoi canali social, la sua assenza improvvisa ha sollevato molte domande e preoccupazioni tra i suoi affezionati follower.

La sua vita oltre i riflettori

Con 40 anni alle spalle e numerose partecipazioni come dama del popolare programma Uomini e Donne, Roberta non ha ancora trovato l’amore duraturo. Ha avuto relazioni con diversi cavalieri, ma nessuna di queste si è concretizzata in una storia duratura. Pertanto, al di fuori della sua vita mediatica, ha scelto di concentrarsi sul ruolo più importante: quello di mamma. Infatti, Roberta trascorre molto tempo con il suo giovane figlio, Alex. Il bambino è nato dalla relazione tra Roberta e Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista, Federico D’Aguanno. Una curiosità: con tanta presenza di “Uomini e Donne” nella loro famiglia, ci si potrebbe chiedere se anche il piccolo Alex seguirà le orme televisive in futuro!

Il motivo della sua assenza rivelato

Il motivo dietro l’assenza prolungata di Roberta è finalmente stato svelato. Non c’è stata nessuna crisi o problema, ma piuttosto una dolce causa: suo figlio Alex. Recentemente, Roberta ha condiviso una foto di una tazzina da caffè sui suoi social, rassicurando i suoi follower della sua presenza. Ha rivelato che la causa della sua assenza è stata la richiesta incessante di attenzione da parte di Alex. Evidentemente, il piccolo desidera passare più tempo con sua madre durante queste vacanze estive e Roberta ha assecondato con amore questo desiderio, riducendo il suo tempo sui social. E, dopotutto, chi potrebbe biasimarla per aver scelto di trascorrere momenti preziosi con suo figlio?