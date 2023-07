Roberta Di Padua, una tristezza inaspettata: cosa succede alla dama di Uomini e Donne - Controcopertina

Roberta Di Padua, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, sta attraversando un periodo difficile. Dopo le voci su un presunto flirt con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, e un innocuo commento su uno dei protagonisti di Temptation Island, Manuel, la situazione è precipitata. La dama si è trovata nel bel mezzo di polemiche e critiche che l’hanno profondamente colpita. Ma negli ultimi giorni, i fan hanno notato un silenzio sospetto. Un’assenza dai social che ha suscitato preoccupazione.

Roberta Di Padua, di solito molto attiva sui social, è stata poco presente. Questo ha allarmato il pubblico affezionato che la segue fin dai tempi del Trono Over di Uomini e Donne. Cosa è successo? Perché si è ritirata e non fa più sentire la sua voce? La stessa Roberta ha voluto spiegare la situazione condividendo una storia su Instagram, dove ha trovato uno spazio per sfogarsi. In breve, non sta attraversando un momento felice.

Roberta Di Padua è triste e ha difficoltà a parlare

“Sto attraversando delle situazioni che non mi hanno resa serena”, ha confessato Roberta Di Padua nei giorni scorsi, apparendo visibilmente triste ai suoi numerosi fan. L’ultimo messaggio di buongiorno condiviso su Instagram è stato diverso dal solito, poiché molti le chiedevano spiegazioni in privato.

“Nel complesso, sto vivendo delle situazioni che devo ancora elaborare e che forse vi racconterò più avanti”, ha promesso la determinata dama rispondendo a chi le chiedeva se nascondesse qualcosa. Ecco perché è stata distante dai social.

“Questo è il motivo per cui sono stata altalenante, ci sono giorni in cui semplicemente non riesco a parlare, non mi appartiene fingere. Devo prendermi una pausa”, ha spiegato Roberta Di Padua. Ha poi condiviso un dolce messaggio di una sua fan che ha notato la tristezza che si cela dietro i suoi occhi. “Voi mi avete sempre capito. Ultimamente i miei occhi sono lucidi, è vero, ma sono sicura che torneranno a sorridere. Grazie per tutto l’amore che mi date”, ha risposto commossa la dama.

È un momento di difficoltà per Roberta Di Padua, ma il sostegno e l’affetto dei suoi fan sicuramente le daranno la forza necessaria per superare questo momento e ritrovare il sorriso.