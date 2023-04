Roberto Bolle chi è il fidanzato Daniel Lee? età, lavoro e figli

Roberto Bolle: il talento e la discrezione di una stella della danza

Un’icona del balletto a livello mondiale

Roberto Bolle, 47 anni, è uno dei ballerini classici più famosi al mondo, un vero e proprio simbolo di eleganza innata e talento ineccepibile. Sin da giovane, ha saputo conquistare il cuore del pubblico e diventare un punto di riferimento per molti aspiranti danzatori che sognano di calcare le scene del balletto come lui.

La privacy come valore fondamentale

Nonostante la sua fama globale, Bolle ha sempre mantenuto un bassissimo profilo, evitando i flash dei fotografi e il clamore del gossip. La sua vita privata rimane, infatti, un’affare strettamente personale, tanto che si sa ben poco sul suo compagno ufficiale, con cui è fidanzato da oltre un anno.

Il cuore di Roberto Bolle è impegnato

Ebbene sì, l’étoile cresciuto alla Scala di Milano ha un amore nella sua vita: Daniel Lee, uno stilista britannico di 36 anni. Attualmente direttore creativo di Burberry, Lee ha lavorato anche per Bottega Veneta dal 2018 al 2022, diventandone uno dei nomi di punta.

Una relazione discreta e riservata

Roberto Bolle e Daniel Lee sono stati avvistati insieme per la prima volta nel lontano 2020. Tuttavia, in questi due anni, né il ballerino né lo stilista hanno mai parlato del loro rapporto o del sentimento che li unisce. In una recente intervista a Vanity Fair, Bolle ha ribadito la sua volontà di proteggere la sua sfera privata: “Ho sempre cercato di differenziare la mia immagine privata da quella pubblica e cercherò di farlo sempre”.

La privacy, un valore imprescindibile per Bolle

Le parole di Roberto Bolle sottolineano quanto tenga alla sua privacy e alla separazione tra vita privata e pubblica. Il celebre ballerino è convinto che ognuno sia libero di raccontare la propria storia d’amore e la propria sessualità, ma per lui questa scelta non è consona alla sua natura. “Non lo farò mai”, afferma con fermezza.