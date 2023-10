Roma: 71enne uccisa a martellate, fermato l’amico dei figli

Tragico Ritrovamento in un Appartamento di Roma

Una donna di 71 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Roma, in viale Prato Fiorito, nel quartiere di Rocca Cencia, nell’est della capitale. L’allarme è stato dato intorno alle 19 di venerdì 13 ottobre da alcuni parenti e amici della vittima, allarmati dal rumore proveniente dall’abitazione della donna.

Fermato il Sospetto: un 38enne Amico dei Figli

Il sospetto del delitto è un 38enne con precedenti penali, noto per essere amico dei figli della vittima, la cui identità è stata rivelata come Silvana Aru. Secondo le prime ricostruzioni da parte dei carabinieri di Tor Bella Monica, sembra che l’uomo avrebbe commesso l’omicidio sotto l’effetto di droghe.

Un Delitto Violento

Il sospetto avrebbe ucciso la donna a martellate. Come riportato dal Messaggero, l’omicidio si sarebbe verificato nel corso di una rapina in casa. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica degli eventi e confermare la responsabilità del sospettato.