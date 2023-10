Paolantoni, Cirilli e Lopez: un trio sorprendente a Tale e Quale Show 2023

Un’Esibizione Attesa con Ansia

L’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show 2023 è diventata un appuntamento imperdibile per il pubblico ogni venerdì sera. I due comici, presenze fisse nel programma di Carlo Conti, regalano risate e divertimento con le loro interpretazioni. Ma questa volta hanno riservato una sorpresa inaspettata.

Un Trio Inaspettato: Paolantoni, Cirilli e Lopez

Come noto, quest’anno Paolantoni e Cirilli non si esibiscono mai da soli. Ogni settimana, infatti, coinvolgono un terzo elemento, solitamente un vip che ha già partecipato a Tale e Quale. Nella quarta puntata, i due hanno dovuto vestire i panni di Modugno, Franco e Ciccio con la canzone “Tre briganti, tre somari”. E chi hanno scelto per accompagnarli? Massimo Lopez, che ha interpretato Modugno. Ecco quindi la loro performance: