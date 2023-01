Romina Pierdomenico chi è la fidanzata di Ezio Greggio? Età, lavoro e figli

Romina Pierdomenico è la compagna di Ezio Greggio, di 38 anni più grande. I due stanno insieme da tre anni e sono in estasi; Ezio ha espresso la sua gioia alla rivista Chiil per il loro fidanzamento, sottolineando che sono concentrati solo su se stessi e non su matrimoni o figli.

In precedenza Ezio è stato sposato per vent’anni con Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto due figli, Giacomo e Gabriele. Dopo la fine del suo matrimonio, Ezio ha ritrovato l’amore in Romina. Scopriamo chi è Romina Pierdomenico.

Ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo nel 2012, quando ha partecipato a Miss Italia, classificandosi al secondo posto dietro Giusy Buscemi. Successivamente, ha iniziato la sua carriera televisiva conducendo programmi per bambini su Rai Gulp. In seguito è apparsa nel reality show Temptation Island, vestita in modo provocante. Inoltre, ha cercato il romanticismo a Uomini e Donne, dove è stata legata sentimentalmente al trombettista Amedeo Barbato.

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio si sono incontrati casualmente a Monte Carlo dopo essersi scambiati dei messaggi su Instagram. Tra i due è nato un legame e ora sono felicemente fidanzati nonostante la differenza di età.

Ezio Greggio è stato sposato a lungo con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto due figli, Giacomo e Gabriele. Nel 2009 il conduttore televisivo ha sposato Simona Gobbi, studentessa di lettere e più giovane di lui di oltre 30 anni. La stampa la definì la “baby fidanzata” e lei rimase riservata e non rilasciò interviste sulla loro relazione. Nel 2018 ha iniziato una relazione con Romina Pierdomenico.