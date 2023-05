Romina Power e Al Bano: Le frasi shock durante il concerto evento per gli 80 anni del cantante - Controcopertina

Martedì 23 maggio, è andato in onda il concerto evento “Al Bano – 4 volte 20” tenutosi il 18 maggio presso l’Arena di Verona. Questa straordinaria serata è stata dedicata all’artista di Cellino San Marco, che ha festeggiato i suoi 80 anni esibendosi con i brani che l’hanno reso celebre. Accanto a lui, si sono esibiti alcuni dei colleghi più illustri del panorama musicale italiano e i suoi affetti più cari. Nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, provincia di Brindisi, Albano Carrisi ha recentemente compiuto 80 anni.

Romina Power fa un’entrata choc durante il concerto

Per celebrare questo importante traguardo, Al Bano ha tenuto un concerto speciale nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona. La trasmissione del concerto è andata in onda martedì 23 maggio su Canale 5, e gli occhi erano puntati sulla presenza di Romina Power, l’ex moglie storica e partner professionale dell’artista pugliese. Durante il concerto, Al Bano ha condiviso alcune frasi che hanno lasciato il pubblico stupefatto.

Un siparietto tra Al Bano e Romina Power

Romina Power è salita sul palco in un momento particolarmente significativo del concerto e ha iniziato uno scambio di battute con Al Bano. “Passavo di qua, ho sentito il trambusto e ho pensato: tu che fai queste feste ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai”, ha dichiarato ironicamente Romina Power. Al Bano ha risposto con una replica sarcastica: “Stai bene così. Sono felice che tu stia bene”. La conversazione tra i due è proseguita in modo spiazzante.

La frecciatina di Romina Power su Loredana Lecciso

Al Bano ha posto una domanda provocatoria a Romina Power, chiedendole il motivo della sua partenza. La risposta di Romina Power ha sorpreso il pubblico: “Fatti due domande e datti due risposte”. Questa affermazione sembrava riferirsi all’inizio della relazione di Al Bano con Loredana Lecciso, madre di Al Bano Jr. e Jasmine. Al Bano, a sua volta, ha scherzato sul tema, dicendo: “Tu hai una faccia che diventa la Callas senza cantare, non capisci i miei complimenti. Tu hai la forza, hai una musicalità… Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti, perché crediamo nei valori”.

