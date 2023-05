Gisella Cardia: Le Iene svelano nuovi dettagli scioccanti e il presunto mandante della diffamazione - Controcopertina

Martedì 23 maggio, l’ultima puntata del celebre programma televisivo “Le Iene” ha riportato l’attenzione sul caso scottante della veggente autoproclamata Gisella Cardia. Un intero speciale è stato dedicato a Maria Giuseppina Scarpulla, il vero nome dietro il nome della sedicente veggente, che afferma di ricevere apparizioni della Madonna sulla collina di Trevignano Romano, ogni 3 del mese. Durante il programma, Gaston Zama di “Le Iene” ha dato la parola ai fedeli che continuano a difendere Gisella con convinzione.

Fedeltà contro insinuazioni

I sostenitori di Gisella Cardia sostengono che dietro le accuse mosse nei confronti della veggente ci sia un mandante determinato a danneggiarne la reputazione. Questi nuovi sviluppi nel caso hanno attirato l’attenzione del pubblico italiano da diverse settimane. Numerosi programmi televisivi hanno analizzato il caso di Gisella, incluso un’intervista a Luigi Avella, un ex fedele che ha donato oltre 130.000 euro a Gisella e suo marito, ospitato di recente da Federica Panicucci durante Mattino 5.

Dubbi sulle statue miracolose

Recentemente, durante la trasmissione, si è discusso anche delle statue acquistate a Medjugorje, che secondo alcuni trasuderebbero solo a causa di una cera applicata per proteggere il colore. In sostanza, si è cercato di smontare l’idea di un miracolo autentico, attribuendo gli effetti a cause naturali come la copertura delle statue e le variazioni di temperatura.

Il presunto mandante

Le Iene hanno deciso di dare spazio a coloro che credono ancora fermamente in Gisella Cardia. Durante la trasmissione, è stato presentato un servizio dedicato alla difesa dei sostenitori della veggente, cercando di fare chiarezza tra le critiche, le accuse e la fede. Inoltre, è stata menzionata l’ultima “lacrimazione” della statua della Madonna nella casa di Gisella sulle sponde del lago di Trevignano, evento che secondo i fedeli si è manifestato più volte.

Una sconcertante rivelazione

Durante le interviste, uno dei devoti di Gisella Cardia ha espresso un’ipotesi sconcertante. Secondo questa persona, dietro gli attacchi alla veggente ci sarebbe un presunto mandante che organizza un preciso attacco per delegittimarla e far credere a tutti che sia una truffatrice, non la donna che effettivamente sostiene di essere stata baciata dalla Madonna. Come prova di questa cospirazione, la persona ha consegnato a Gaston Zama, inviato de “Le Iene”, una foto che dimostrerebbe tutto ciò.

Continua a seguire la storia di Gisella Cardia mentre emergono nuovi dettagli su questa complessa vicenda e sul presunto mandante che si cela dietro agli attacchi contro la veggente.