Romina Power rompe il silenzio: Le sue parole sul passato e la lotta per i diritti degli animali

Romina Power e il ricordo di Ylenia Carrisi

Romina Power ha deciso di non nascondersi più e ha condiviso i suoi sentimenti sulla scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta quasi 30 anni fa. Suoi sono stati i messaggi commoventi sui social: “Ylenia, il tuo bellissimo volto appare improvvisamente nella mia mente, come i raggi del sole che si fanno strada tra le nuvole. Dove sei, amore mio?”. I fan hanno manifestato vicinanza e affetto nei confronti della cantante, che ha trovato conforto nel loro sostegno.

Romina Power parla apertamente del passato con Al Bano

In una recente intervista a Oggi, Romina Power ha deciso di affrontare il passato e parlare della fine del suo matrimonio con Al Bano. Quest’ultimo aveva rivelato che il problema tra loro era legato all’uso di marijuana da parte di Romina: “Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno, da anni. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; quando l’effetto svaniva, diventava triste e piangeva. Era irriconoscibile”. Queste parole hanno suscitato diverse reazioni tra i fan, che hanno commentato il difficile periodo vissuto dalla coppia.

Romina Power si schiera contro gli allevamenti intensivi

Oltre a parlare del suo passato, Romina Power ha deciso di non rimanere in silenzio su una questione che le sta particolarmente a cuore: gli allevamenti intensivi. Con forza e indignazione, ha denunciato la crudeltà degli esseri umani e la loro avidità a scopo di lucro. In particolare, ha invitato le persone a non bere latte di mucca, sottolineando che quel latte è destinato ai vitelli e non a noi. Ha condiviso immagini di attrezzi utilizzati negli allevamenti intensivi e ha risposto ad un fan che chiedeva cosa mangiano i vitellini: “I vitelli vengono uccisi per chi mangia vitello”. Romina Power è da sempre una sostenitrice dei diritti degli animali e questa causa le sta particolarmente a cuore.

La situazione degli allevamenti bovini in Italia

In Italia ci sono oltre 131.000 allevamenti bovini, principalmente concentrati in Lombardia, seguita da Veneto, Lazio, Piemonte, Sicilia e Campania. Quest’ultima regione conta anche il maggior numero di allevamenti di bufali, 1.200, rappresentando la metà del totale nazionale, e il 70% del totale dei capi. La situazione degli allevamenti bovini e bufalini in Italia è un tema importante e dibattuto.

