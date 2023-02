Rosa Chemical chi è la fidanzata? Tutta la verità sul suo fidanzato

Manuel Franco Rocati, altrimenti noto come Rosa Chemical, è un concorrente del Festival di Sanremo 2023 di quest’anno. Sul palco dell’Ariston si esibirà con il brano “Made in Italy”. Attualmente non si sa molto della sua vita privata, anche se si sa che due anni fa aveva una relazione con Barbara Boscali, terminata bruscamente.

Rosa Chemical, 24 anni, prima della rottura aveva avuto una relazione con una donna italiana nata nel 1991. Successivamente, la donna ha postato sui social media diverso materiale, tra cui un video, che ha suscitato notevoli discussioni. A tutt’oggi, la cantante rimane single. La donna è ora responsabile della gestione del canale Onlyfans di Rosa, anche se è stata accusata di aver istigato l’attacco al rapper Simba La Rue.

La relazione tra i due si è conclusa nel 2021 e, dopo la separazione, la donna ha pubblicato un video in cui affermava che l’artista aveva iniziato a frequentare un’altra persona subito dopo la separazione, nonostante il sentimento genuino che li aveva uniti fino a quel momento. La ragazza ha anche condiviso degli screenshot delle sue conversazioni con Rosa Chemical, in cui lui le professava il suo amore ed esprimeva di non voler stare con nessun’altra al mondo.

Per quanto riguarda la vita privata di Rosa Chemical, non ci sono state ulteriori notizie dopo la tanto pubblicizzata rottura con il suo ex. Dall’analisi del profilo Instagram del suo ex, che vanta oltre 150 mila follower, non risulta che stia frequentando qualcuno o che esca con un’altra ragazza. Sembra quindi che sia attualmente single.