Rosa Chemical è poliamoroso? Qual è il significato della canzone? Piedi? Perché si chiama così?

Rosa Chemical è una concorrente del Festival di Sanremo di quest’anno molto amata e apprezzata dalla Generazione Z. Dopo averci raccontato del suo amore alle medie, ora, grazie alla nostra intervista, possiamo rispondere a un’altra domanda: “Rosa Chemical è davvero poliamorosa?”. Scopriamolo insieme!

Rosa ha risposto che attualmente ha una relazione aperta quando le è stato chiesto durante l’intervista al festival.

In una precedente intervista, aveva dichiarato di credere che sia possibile amare più persone contemporaneamente e di avere una relazione aperta con la sua ragazza, in cui entrambi sono liberi di vedere altre persone. Ha poi aggiunto che ritiene più importante essere presenti nel momento e dare il meglio per la persona che si ha davanti, piuttosto che essere egoisti.

Non dovremmo giudicare nessuno per le sue scelte in amore. Ognuno deve avere la possibilità di decidere per sé, senza subire critiche.