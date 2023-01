Rosa Enginoli chi è la figlia di Claudia Gerini?

Rosa Enginoli ha seguito le orme della madre e ha dimostrato di avere il potenziale per lasciare il segno. Il suo successo è assicurato!

Rosa Enginoli, figlia dell’apprezzata attrice Claudia Gerini, è una figlia d’arte che ha ereditato la passione della madre per la recitazione. Esploriamo le sue origini e il suo debutto nel mondo dello spettacolo, scoprendo tutte le curiosità su di lei.

Chi è Rosa Enginoli?

Rosa Enginoli, primogenita di Claudia Gerini, è nata nel 2004 dal matrimonio con l’imprenditore Alessandro Enginoli. Alla giovane età di nove anni, Rosa ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema nel 2013.

I suoi genitori sono stati sposati tra il 2002 e il 2004 e ha una sorellastra, Linda Zampaglione, nata dal matrimonio della madre con il cantautore Federico Zampaglione.

Il suo film d’esordio è stato Indovina chi viene a Natale, diretto da Fausto Brizzi. Successivamente, ha recitato nel cortometraggio Remember, diretto dal suo compagno di allora, F Gerini.

Rosa Enginoli è protagonista della serie televisiva L’Aquila – Grandi speranze, che documenta il difficile periodo di ricostruzione della città abruzzese dopo il terremoto del 2009.

A soli quattordici anni, la figlia di Claudia Gerini ha fatto colpo sul pubblico italiano e ha suscitato l’interesse dei seguaci dell’attrice.

In prima visione su Raiuno il 16 aprile 2019, la serie è interpretata da attori di fama e astri nascenti, come Andrea Pittorino e Gabriele Fiore. Rosa Enginoli ha interpretato la figlia di Luca Barbareschi (nella storia, un imprenditore di successo che aspira a rivitalizzare la città).

Ecco quattro curiosità su Rosa Enginoli:

Rosa Enginoli ha partecipato spesso a eventi da red carpet in compagnia della madre, ed è stata ospite di Notti sul ghiaccio insieme alla Gerini per una straordinaria esibizione di pattinaggio a rotelle.

Ha una grande ammirazione per alcune delle attrici più famose del panorama internazionale, come Jennifer Lawrence ed Emma Watson.

A Rosa Enginoli è dedicata una pagina Instagram gestita dai suoi fan, ma sembra che non abbia un proprio account.

Rosa assomiglia in modo impressionante alla madre, non solo per il suo talento, ma anche per la sua straordinaria bellezza.