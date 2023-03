Rosanna Banfi chi è il marito Fabio Leoni? Età, figli, lavoro, Instagram e vita privata

Il noto sceneggiatore cinematografico Fabio Leoni è il marito della celebre attrice Rosanna Banfi. Oltre a essere uno sceneggiatore di grande talento, ha anche scritto soggetti per diverse fiction. Durante un periodo estremamente delicato, Fabio è stato il grande sostegno della moglie durante la sua lotta contro il tumore al seno.

Nonostante la loro unione sia durata ormai trent’anni, la coppia vive lontano dai riflettori. Hanno due figli, Virginia e Pietro, che però non sembrano intenzionati a seguire le orme dei loro genitori nel mondo dello spettacolo.

Inoltre, Fabio e Rosanna condividono non solo la loro passione per il mondo dello spettacolo, ma anche per lo stesso lavoro. Infatti, Fabio è sia attore che sceneggiatore cinematografico.

La coppia è sposata dal 1992 e ha due figli: Virginia, nata nel 1993, e Pietro, nato nel 1998. La loro unione è durata ben 30 anni, come evidenziato dal messaggio postato dalla moglie su Instagram in occasione del loro ultimo anniversario. Nonostante Fabio non abbia un profilo Instagram, compare spesso nelle foto pubblicate dalla moglie.

In una puntata di Ballando con le Stelle, Fabio ha deciso di sorprendere la moglie con un videomessaggio toccante, dimostrando ancora una volta il suo grande amore e supporto per lei. La coppia ha affrontato insieme molte sfide, ma sono sempre stati uniti e continueranno ad esserci l’uno per l’altro in futuro.