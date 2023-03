Sai chi è Adele Tulli figlia di Serena Dandini?

Adele Tulli è la figlia di Serena Dandini, ma la sua storia personale e professionale potrebbe non essere nota a tutti. Ecco un’analisi della sua biografia e della sua vita privata, così come del suo rapporto con la madre.

Adele Tulli, nata nel 1982, è la figlia di Serena Dandini e una talentuosa regista. Ha studiato Screen Documentary presso la Goldsmiths University di Londra e completato un dottorato teorico-pratico in cinema presso la Roehampton University. Adele ha ottenuto riconoscimenti importanti per i suoi documentari e film, tra cui il premio per il Miglior Documentario al Torino GLFF 2011 per 365 Without 377 e l’Eurimages Lab Project Award per il suo film del 2019, Normal.

Nonostante il successo di sua madre nel mondo televisivo e il suo percorso notevole come regista, Adele Tulli mantiene una vita privata riservata, evitando il gossip e l’attenzione dei media. Serena Dandini ha condiviso qualche dettaglio sulla loro relazione madre-figlia in alcune interviste, tra cui una al Corriere della Sera, in cui ha affermato:

“A causa del mio lavoro, credo di essere stata una madre ingombrante. Adele è stata giustamente molto critica nei miei confronti e ha voluto fare il suo percorso indipendentemente da me. Fa la documentarista, è più colta, più preparata di me, e siamo al giro di boa: è il momento della riconquista, abbiamo un rapporto meraviglioso (…).”

Adele Tulli sembra aver costruito una carriera di successo nel settore cinematografico, distinguendosi dalle realizzazioni di sua madre e mantenendo un profilo basso nella sua vita personale.