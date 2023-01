Sai chi sono i genitori di Patrizia Rossetti? Padre e madre

L’incredibile Patrizia Rossetti, volto amatissimo della televisione e concorrente del GF Vip 7, ha parlato spesso dei suoi amati genitori, e suo padre ha deciso di sorprenderla con un’incredibile visita nella Casa! Approfondiamo e scopriamo di più su queste persone straordinarie!

Patrizia Rossetti ha espresso senza mezzi termini il suo amore per i genitori in interviste come quella di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato con commozione la storia straziante della perdita della madre nel 2010 e nel 2022 il padre ha fatto un’apparizione a sorpresa durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Ecco cosa sappiamo della loro storia e della loro vita privata lontano dai riflettori dei successi della figlia…

Chi sono i genitori di Patrizia Rossetti?

Gli amati genitori di Patrizia Rossetti scelsero di stabilirsi a Empoli e lei ricordava con orgoglio che il padre era un parrucchiere e la madre un’ex operaia. Tragicamente, Patrizia Rossetti ha detto addio alla madre nel 2010, ma l’ha ricordata con affetto a Verissimo nel 2019: “Non aveva nemmeno 70 anni, la chiamavano “la tedesca” per i suoi bei capelli biondi”. La madre di Patrizia Rossetti era toscana, si chiamava Gina e avevano un legame speciale.

La vita dei genitori di Patrizia Rossetti fu piena di appassionata devozione reciproca.

I genitori di Patrizia Rossetti hanno sempre mantenuto una feroce riservatezza sulla loro vita privata, nonostante la figlia abbia ottenuto un grande successo nel mondo della televisione. A Verissimo, Patrizia si è aperta e ha parlato con affetto del padre e della madre, con i quali ha sempre avuto un legame fortissimo.

Mia madre era una donna bellissima e giovanile, e avevamo la stessa taglia, quindi ci dividevamo i vestiti. Avevamo discussioni così appassionate, praticamente ogni giorno al telefono. Ora che non c’è più, mi sento così in lutto che quasi mi mancano quei dibattiti accesi. Se fosse stata qui quando mi sono sposata, anche se non ho ascoltato i suoi consigli, forse avrei preso decisioni diverse.

È stato un momento straziante quando la madre di Patrizia Rossetti è morta improvvisamente nel 2010. Era andata a trovare la madre la sera prima, senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta che sarebbero state insieme. Ricorda che la madre le chiese: “Che giorno è oggi?”, e lei rispose che era sabato. Tragicamente, nel giro di due ore se ne andò. Questo ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Patrizia.