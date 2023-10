Sai quanto guadagna Fabrizio Corona: è molto ricchi

Fabrizio Corona è una figura controversa, ma indubbiamente ha accumulato un considerevole patrimonio nel corso della sua carriera.

Il Reddito di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha svolto una serie di ruoli diversi nel corso della sua carriera. È stato fotografo, imprenditore e ha persino fondato una società di eventi chiamata Fenice srl. Inoltre, ha creato l’agenzia fotografica Corona’s, attiva dal 2001 al 2008, e ha pubblicato due libri con Cairo Editore.

Ha anche partecipato a società di abbigliamento come Toy Boy e la linea 106 Collection. Non solo, ma ha aperto un bar-ristorante a Nardò, in provincia di Lecce, e un salone di parrucchieri a Bologna chiamato Corona’s Vip Parrucchieri.

Gli Introiti dalle Apparizioni Televisive

Fabrizio Corona ha avuto la possibilità di apparire in diverse trasmissioni televisive, condividendo dettagli delle sue vicende giudiziarie e della sua vita personale. Ha dichiarato di aver guadagnato 50.000 euro per una comparsa televisiva con Barbara D’Urso e addirittura 40.000 euro per una singola apparizione al Grande Fratello Vip 2018.

Denaro Nascosto e Le Serate in Discoteca

È emerso che Corona aveva occultato 1,76 milioni di euro nel controsoffitto della casa di una sua collaboratrice. Questi fondi derivavano dai pagamenti in nero ricevuti per le sue serate in discoteca e locali durante un periodo in cui era sotto sorveglianza dei servizi sociali, che andava da novembre 2015 a luglio 2016. Per ogni serata, avrebbe ricevuto un compenso di 7.000 euro, di cui la metà veniva pagata in nero.

La Vita di Fabrizio Corona

Nato il 29 marzo 1974 a Catania, Fabrizio Corona è figlio di Vittorio, un giornalista di grande fama. Ha un figlio dalla sua ex moglie, Nina Moric. La sua vita è stata segnata da numerose controversie legali che lo hanno portato a trascorrere lunghi periodi in carcere. Più di recente, è stato coinvolto in una controversia legata a documenti top secret relativi a un boss mafioso.

La Passione per gli Scoop

Fabrizio Corona è noto per la sua abilità nel scoprire e vendere scoop. Uno dei suoi scoop avrebbe addirittura fruttato 90.000 euro. Questa capacità di ottenere informazioni esclusive e trarne profitto ha caratterizzato la sua carriera nel mondo del gossip e del giornalismo scandalistico.

Nonostante i processi legali, il tempo trascorso in carcere e le controversie giudiziarie, Corona sembra mantenere il suo talento per gli affari. Continua a intraprendere nuovi progetti, a espandere il suo impero imprenditoriale e a guadagnare somme considerevoli da varie fonti.