Sanremo, sospetto pacco bomba a 500 metri dall’Ariston: aperta indagine

È probabile che l’azione volesse essere emblematica.

A Sanremo, la preoccupazione è aumentata a causa del ritrovamento di un sospetto pacco bomba a circa 500 metri dal Teatro Ariston, dove si svolge il Festival. L’ordigno, che conteneva proiettili, potenzialmente polvere da sparo, e una miccia o un innesco (a cui mancava un componente per renderlo esplosivo), si trovava in una traversa di via Fiume, una strada del centro città e a pochi metri dal palco di piazza Colombo. È molto probabile che si sia trattato di un gesto dimostrativo, in quanto il pacco bomba non era nascosto, ma era posizionato vicino a un edificio, accanto a uno scooter. L’area è stata messa in sicurezza ed è attualmente inaccessibile.

È altamente improbabile che il pacco bomba situato a Sanremo sia esploso.

Una fonte autorevole ha confermato che è in corso un’indagine per valutare l’eventuale presenza di esplosivo in un pacco rinvenuto da un agente di polizia in via Fiume, a circa 500 metri dall’Ariston. Gli artificieri hanno già recuperato il pacco ed è stata allertata la Procura. Nei giorni precedenti il Festival della canzone, le forze dell’ordine avevano aumentato la loro presenza in città e rinforzato il personale a causa di possibili azioni di anarchici che protestavano contro il 41 bis di Cospito. La via in cui si trovava il pacco è fuori dalla zona rossa che circonda il Teatro Ariston, che richiede controlli di sicurezza da parte delle forze dell’ordine prima dell’ingresso.