Sapete chi è Alesha Dixon la conduttrice dell’Eurovision Song Contest: età, fidanzato, lavoro e vita privata

Eurovision Song Contest 2023: Tutti i dettagli sulla gara e sulla conduttrice Alesha Dixon

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per tutti gli appassionati di musica europei: l’Eurovision Song Contest 2023. Questa sera, sabato 9 maggio, andrà in onda la nuova edizione di questo evento che mette in competizione i migliori artisti di ogni nazione. Lo scorso anno la vittoria è stata assegnata all’Ucraina, ma quest’anno la manifestazione si terrà a Liverpool.

In questo articolo scopriremo tutti i dettagli sulla competizione e qualche curiosità sulla conduttrice ufficiale di quest’anno, Alesha Dixon.

La competizione

L’Eurovision Song Contest è un evento europeo che dà la possibilità ai migliori artisti di ogni nazione di esibirsi e di competere a livello continentale. In Italia, il vincitore del Festival di Sanremo ha l’opportunità di partecipare a questo evento. Nel passato, l’Italia è stata in grado di vincere l’Eurovision Song Contest grazie ai Maneskin e alla loro canzone Zitti e buoni.

Quest’anno, la possibilità di partecipare è stata data a Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo di quest’anno con la canzone Due vite. Mengoni è uno dei cantautori più talentuosi della storia italiana e siamo certi che si classificherà tra i migliori della competizione. Secondo le prime anticipazioni, sono favoriti anche gli artisti provenienti dalla Norvegia, dalla Serbia, dall’Irlanda, dal Portogallo e dalla Svezia.

In questa competizione, le giurie nazionali esprimeranno il loro parere, ma le diverse nazioni non potranno votare il proprio cantante di rappresentanza. Solamente 10 persone avranno la possibilità di accedere alla fase finale, che verrà trasmessa sabato sera. In questa occasione, oltre alle giurie, anche il televoto concorrerà a determinare il vincitore di questa nuova competizione.

La conduttrice Alesha Dixon

Alesha Dixon è una cantante molto famosa, soprattutto in Gran Bretagna, che per questa occasione svolgerà il ruolo di conduttrice ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023. Nata a Londra nel 1978, Dixon ha avuto un’infanzia difficile a causa del divorzio dei genitori e delle violenze domestiche subite dalla madre del nuovo compagno. Tuttavia, dopo il liceo, Dixon viene notata da un agente che le chiede di entrare a far parte di una band musicale femminile, le Mis-Teeq.

Questo è un passo molto importante per la ragazza, che insieme alle sue colleghe riesce a riscuotere un grande successo in molti paesi europei. Dopo lo scioglimento del gruppo, Dixon decide di continuare la sua carriera come solista e partecipa a diversi reality show, diventando la regina del programma The Alesha Show.

Nonostante abbia dedicato la maggior parte del suo tempo al ruolo di giudice in programmi come America’s Got Talent, Dixon non ha mai smesso di fare musica. Qualche mese fa, è stata annunciata come una delle conduttrici dell’Eurovision Song Contest, un ruolo che sicuramente svolgerà con grande professionalità e passione.