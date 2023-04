Sapete chi è Alexandre Wayaffe figlio di e Corinne Clery

Corinne Clery, ospite di Today is Another Day, ha parlato della sua complicata relazione con il primo marito, Hubert Wayaffe, che alla fine ha portato alla nascita del loro bambino, Alexandre.

La relazione della coppia è terminata a causa di un evento che ha colpito l’allora bambino. Clery ha raccontato: “Mio figlio ha avuto una brutta malattia e stava per morire, così ho perso 8 chili in un mese e mezzo, arrivando a pesare solo 40 chili. Suo padre non ha mai visitato l’ospedale, nonostante mio figlio fosse in una piccola stanza con tutti gli aghi sulla testa. Alla fine ho scelto mio figlio. Non era un uomo cattivo, ma ho comunque sofferto molto. La vita va avanti e io non sono una donna vendicativa. È morto due anni fa”.

Alexandre Wayaffe, Corinne Clery e Hubert Wayaffe sono tutti parenti.

Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery e del conduttore radiofonico francese Hubert Wayaffe, che l’attrice sposò a 17 anni nel 1967. Purtroppo, negli ultimi quattro anni c’è stata una mancanza di comunicazione tra madre e figlio: “Alexandre è stato la mia vita, siamo cresciuti insieme e io ero ancora una bambina, ma questo è ormai un capitolo chiuso. Non ho più alcun rancore, mi dispiace solo per lui che non può vivere l’esperienza di avere una grande madre”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista al settimanale F.

L’attrice ha rivelato di avere la tendenza a somatizzare i litigi con il figlio Alexandre: “L’angoscia che provavo era così intensa che mi sono ammalata, e il mio viso e il mio collo si sono gonfiati, tanto da richiedere l’assunzione di cortisone. Un giorno, dopo una discussione particolarmente accesa, ho deciso che era meglio che le nostre strade si separassero. Fortunatamente mi sono ripresa dopo una settimana”.

Motivi di litigio tra Alexandre Wayaffe e Corinne Clery.

Durante un’intervista a Diva e Donna, Corinne Clery ha suggerito che il rapporto teso con il figlio Alexandre Wayaffe deriva da “storie di soldi, case e altre questioni”. Nonostante la distanza che li separa, riesce comunque a mantenere un rapporto positivo con le nipoti: “Ho due nipoti di 18 e 16 anni, sono due ragazze molto simpatiche. Non faccio loro discorsi pesanti, come nonna devo fare la parte della scema, del pagliaccio”, ha detto a Verissimo. La Clery sembrava sperare in una riconciliazione con il figlio durante la sua apparizione al programma di Silvia Toffanin: “Le mamme sono dei sacchi da boxe e io sono qui. Vedremo, non so se questa volta ci riconcilieremo… ma fa parte della vita. Non sono perfetta ma sono onesta nei miei sentimenti”, ha detto, esprimendo il desiderio che lui faccia il primo passo.