Maltempo nel Nord Italia: danni a Villa Crespi e una vittima nel Milanese. Violente raffiche di vento e temporali colpiscono il Piemonte e la Lombardia

Un’ondata di maltempo sta causando gravi disagi nel Nord Italia, con venti intensi e piogge torrenziali che hanno colpito in particolare il Piemonte e la Lombardia. La provincia di Novara è stata duramente colpita, con danni significativi registrati nella zona del Lago d’Orta. Tra gli episodi più rilevanti, un albero secolare è stato abbattuto dal vento nel parco di Villa Crespi, il celebre ristorante dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo, situato a Orta San Giulio.





L’albero, caduto sulla strada statale 229, ha interrotto la circolazione per circa un’ora. Fortunatamente, al momento dell’incidente non erano presenti veicoli in transito. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per rimuovere l’ostacolo e ripristinare la viabilità. La sponda orientale del Lago d’Orta è stata particolarmente colpita, con danni segnalati anche nel territorio di Pella, dove alberi e rami caduti hanno creato problemi alla viabilità.

Oltre ai danni registrati nelle aree lacustri, anche la città di Novara ha subito le conseguenze del maltempo. In viale Volta, un tetto è crollato sulla strada e su alcune auto parcheggiate. Anche in questo caso, fortunatamente non si sono verificati feriti. Gli interventi delle squadre di emergenza sono stati numerosi e hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza delle aree colpite.

La situazione è stata ancora più drammatica in Lombardia, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un albero. L’incidente si è verificato a Robecco con Induno, tra Milano e Varese, nel pomeriggio di domenica. La vittima è stata colpita durante una tempesta caratterizzata da piogge intense, grandine e raffiche di vento violente che hanno interessato il capoluogo lombardo e le zone circostanti.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono state impegnate in numerosi interventi per gestire alberi pericolanti e strade invase da detriti e oggetti spazzati via dal vento. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, classificata come arancione in tre regioni e gialla in altre undici. Gli esperti prevedono un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, invitando la popolazione a prestare attenzione e adottare misure di sicurezza.

Il maltempo che sta interessando il Nord Italia in queste ore è stato definito particolarmente intenso e pericoloso, con danni significativi alle infrastrutture e alle aree verdi. Gli eventi atmosferici estremi stanno mettendo a dura prova le squadre di soccorso, impegnate senza sosta per limitare i disagi e garantire la sicurezza dei cittadini.

La situazione presso Villa Crespi, uno dei luoghi simbolo di Orta San Giulio, ha destato particolare attenzione per il valore storico e culturale del parco che circonda il ristorante gestito da Antonino Cannavacciuolo. L’albero abbattuto dal vento era uno degli esemplari secolari che impreziosiscono l’area. Nonostante i danni subiti, non sono stati riportati problemi strutturali all’edificio né incidenti alle persone presenti.

In altre zone del Piemonte, come la provincia di Novara, i danni sono stati diffusi ma fortunatamente non si registrano vittime. Gli interventi delle squadre di emergenza si sono concentrati sulla rimozione degli alberi caduti e sulla messa in sicurezza delle aree colpite. La viabilità è stata ripristinata in tempi relativamente brevi grazie al lavoro tempestivo dei vigili del fuoco.