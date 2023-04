Sapete chi è Andrea Lo Cicero? Età, moglie, figli e biografia dell’ex rugbista

Andrea Lo Cicero Vaina è nato a Catania il 7 maggio 1976 e attualmente ha 46 anni. È un conduttore televisivo e in passato è stato un giocatore di rugby a 15 per l’Italia.

Lo Cicero, ex giocatore di rugby, ha una relazione con Roberta Di Fiore. Secondo Today, la coppia gestisce una fattoria e alleva asini. Hanno dato il benvenuto al loro figlio, Ettore, nel 2019.

Biografia

Andrea Lo Cicero è nato a Catania il 7 maggio 1976. Proviene da un’eredità illustre e viene comunemente chiamato “Barone”.

Andrea Lo Cicero è riconosciuto come uno dei più importanti giocatori di rugby italiani ad aver occupato il ruolo di pilone sinistro. Nei suoi 13 anni di carriera con la Nazionale italiana di rugby, ha collezionato 103 presenze, tra il 2000 e il 2013. Inoltre, ha partecipato a quattro edizioni della Coppa del Mondo di rugby con gli Azzurri.

Ha fatto la sua prima apparizione in televisione nel 2014, quando è stato ospite della trasmissione “Giardini da incubo” su SkyUno.

Nel 2018, Andrea Lo Cicero è approdato in Rai dove ha fatto parte del cast del programma “La prova del cuoco”, condotto quell’anno da Elisa Isoardi.

Dall’inizio del 2021 è il conduttore dei programmi “L’erba del barone” e “L’isola del barone” sul canale del Gambero Rosso.

L’ex rugbista è stato selezionato per entrare a far parte del cast del reality show “L’Isola dei famosi 2023”, che si svolgerà in Honduras.