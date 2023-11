Sapete chi è Augusta Iannini moglie di Bruno Vespa

Augusta Iannini, nata il 27 settembre 1956 a Roma, è una figura di spicco nel mondo degli affari e la moglie di Bruno Vespa, noto giornalista e conduttore televisivo italiano. Sebbene ci sia poca informazione disponibile sulla sua famiglia d’origine o la sua formazione scolastica, la sua carriera e la sua vita personale sono fonte di ispirazione.

Una Carriera di Successo nel Settore Immobiliare

Dopo essersi laureata con lode in legge all’università, Augusta Iannini ha iniziato la sua carriera nel mondo legale, specializzandosi in diritto del lavoro. Tuttavia, il suo talento e la sua determinazione l’hanno portata ben presto a esplorare nuove opportunità. Si è dedicata con successo alla gestione dei suoi beni immobiliari, diventando una figura di spicco nel settore immobiliare.

Augusta possiede numerosi appartamenti e ville di lusso, che affitta o vende a clienti selezionati. La sua abilità nel mondo degli affari è un esempio di determinazione e successo.





La Storia d’Amore con Bruno Vespa

Augusta Iannini e Bruno Vespa si sono incontrati negli anni ’60 e hanno deciso di sposarsi nel 1975. Questo matrimonio d’amore li ha uniti in un legame indissolubile. Dal loro amore sono nati due figli, Federico e Alessandro, che seguono le orme dei loro genitori con successo.

Il Tributo Speciale di Bruno Vespa

Bruno Vespa ha reso omaggio alla sua amata moglie Augusta dedicandole una serie di vini chiamata “Donna Augusta”. Questo gesto affettuoso è stato descritto da Vespa non come un semplice regalo, ma come un risarcimento. Augusta aveva dedicato anni di impegno alla loro masseria in Puglia e alla selezione dei nomi per alcuni dei loro vini. Bruno Vespa ha voluto onorare il contributo di Augusta dedicandole questa serie di vini.

Una Carriera di Impegno Sociale

Oltre ai suoi successi nel mondo degli affari, Augusta Iannini ha anche ricoperto il ruolo di magistrato di sorveglianza sulle carceri per tre anni, dal 1980 al 1983. In seguito, ha focalizzato la sua attività principalmente presso il Tribunale di Roma.

Passione Condivisa per la Viticoltura

Augusta condivide con il marito Bruno Vespa la passione per la viticoltura. Oltre alla produzione di vini, gestiscono insieme un ristorante e una masseria in Puglia. Augusta ha descritto il piacere di occuparsi della masseria e del ristorante come una cosa che può condividere con Bruno. La produzione di vino è invece una passione personale di Vespa.

Il Desiderio di Diventare Nonni

Bruno Vespa ha condiviso che il loro desiderio più profondo al momento è quello di diventare nonni. Il loro legame è profondo e vogliono affrontare insieme questa nuova fase della loro vita.

Augusta Iannini è una figura di grande successo nel mondo degli affari, una madre amorevole e la compagna di vita di Bruno Vespa. La loro storia d’amore e le loro realizzazioni personali sono un esempio di determinazione e impegno.