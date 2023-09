Sapete chi è Barbara Palombelli: età, figli, marito, vita privata, carriera e curiosità

Barbara Palombelli è un nome che risuona con forza nel panorama televisivo italiano. Conosciuta e amata da un vasto pubblico, è riuscita a conquistare l’affetto di migliaia di telespettatori grazie alla sua competenza, al suo carisma e alla sua vivace personalità.

Le Origini e la Formazione di Barbara Palombelli

Nata nella capitale italiana il 19 ottobre 1953, Barbara Palombelli si laurea in Antropologia culturale, dando così il via alla sua straordinaria carriera nel mondo dei media. La sua avventura inizia su Radio 2, ma è solo l’inizio di un percorso ricco di successi.

La Carriera di Barbara Palombelli: Tra Giornalismo e Televisione

Nel 1979, Barbara entra a far parte del team de L’Europeo, diretto da Mario Pirani. L’anno successivo diventa giornalista parlamentare del settimanale. Tra il 1984 e il 1987 collabora con Il Giornale, diretto da Indro Montanelli.

La sua carriera continua a fiorire: dal 1986 al 1988 è vicecaporedattore di Panorama e nel 1989 e 1990 è “inviata speciale” del Corriere della Sera. Dal 1991 al 2000 lavora presso la Repubblica, per poi tornare come editorialista al Corriere della Sera dal 2001 al 2006.

Per la Rai, Barbara ha realizzato venti interviste a Domenica in (edizione 1987), e dal 1998 al 2000 ha condotto Se telefonando, una rubrica quotidiana di Radio 2. Nel 2000 ha ideato e condotto cento puntate di Apparecchiando e dal 2001 al 2013 ha condotto la rubrica quotidiana 28 minuti, da lei ideata per Rai Radio 2.

Nella stagione 2003-2004 affianca Giuliano Ferrara in Otto e mezzo su LA7. Nella stagione successiva torna in RAI come opinionista a Domenica in e nel programma Punto a capo, condotto da Giovanni Masotti.

Dal 2006 al 2013 collabora con Mediaset per le rubriche del TG5, di Matrix, di Pomeriggio Cinque e di Mattino Cinque; dal 2010 è opinionista a Quarto grado su Rete 4.

Barbara Palombelli: Il Volto di Forum e Stasera Italia

Barbara Palombelli è la conduttrice di Forum e Lo Sportello di Forum, trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Rete 4. Dal 2014 conduce degli speciali di Forum che aprono le rispettive stagioni televisive, in onda la domenica pomeriggio.

Dal 3 settembre 2018 diventa la conduttrice del access prime time di Rete 4 con il programma Stasera Italia, che la vede protagonista dal lunedì al venerdì dalle 20:30 alle 21:25.

I suoi impegni sono stati confermati anche per la stagione televisiva 2019-2020, in cui è al timone per il settimo anno consecutivo di Forum e Lo Sportello di Forum, e per il secondo anno di Stasera Italia.

La Vita Privata di Barbara Palombelli

Nel 1982 Barbara Palombelli si sposa con il politico Francesco Rutelli. La coppia ha un figlio, Giorgio, e tre figli adottivi: Serena, Francisco e Monica.

Barbara è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, l’8 maggio 1991. Un riconoscimento che sottolinea ulteriormente la sua importanza nel panorama televisivo e giornalistico italiano.