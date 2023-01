Sapete chi è Carmela Barbato ex moglie di Gigi D’Alessio? Età, lavoro, figli e vita privata

Gigi D’Alessio si è innamorato perdutamente di Carmela Barbato quando erano entrambi giovani e lui aveva appena iniziato la sua carriera di cantante. I due si sono sposati e hanno avuto tre bellissimi figli, ma alla fine il cuore di Gigi è stato rubato da Anna Tatangelo e la coppia ha purtroppo divorziato.

La coppia si è felicemente risposata nel 1986 e ha avuto tre figli: Claudio, arrivato nello stesso anno del matrimonio, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, venuto al mondo nel 2003. D’Alessio ha anche un quarto figlio, Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo.

La tumultuosa relazione tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio è culminata con la separazione nel 2005. Il cantante napoletano aveva conosciuto la cantante di Sora proprio quando il suo matrimonio con la moglie stava attraversando un periodo tumultuoso dopo la nascita di Luca.

“Eravamo così giovani quando ci siamo incontrati per la prima volta, io avevo 15 anni e lui 16”, ha ricordato con affetto il suo amore per Gigi D’Alessio. “Condividevamo gli stessi valori, entrambi avevamo a cuore la famiglia. Ma poi il suo successo e la sua ricchezza hanno cominciato a prendere il sopravvento. Mi mancano i tempi in cui Gigi era un musicista sconosciuto e ci godevamo le cose più semplici della vita, come la sincerità e la vicinanza. La troppa ricchezza ci ha diviso”.

Carmela Barbato, l’ex moglie di Gigi D’Alessio, sta vivendo la sua vita al meglio nonostante il dolore di essere stata lasciata per Anna Tatangelo.

Carmela Barbato ha fatto una dichiarazione forte, ma da allora ha scelto di rimanere in silenzio. Non molto tempo fa, sembrava che avesse trovato l’amore con Aimone Angeli, sportivo romano ed ex corteggiatore di Uomini e Donne più giovane di lei di un decennio. Purtroppo, sembra che questa relazione sia giunta al termine.

La D’Alessio, che ha avuto un’appassionata storia d’amore con Anna Tatangelo, è sparita dalla circolazione e ha scelto di tacere sulla relazione. Risiede in una lussuosa villa a Posillipo, Napoli, con il figlio più piccolo, Luca, e Ilaria, regalo dell’ex marito.

Carmela Barbato era piena di immenso risentimento per il tradimento che aveva completamente stravolto la sua vita, lasciandola in uno stato di dolore e rabbia per un lungo periodo di tempo. Gigi D’Alessio ha tentato più volte di spiegare ai media, agli amici e alla famiglia la sua versione dei fatti, affermando che l’incidente con la ragazza di periferia è stato per lui l’ultima goccia, poiché tra lui e la moglie c’erano problemi da tempo. Secondo la madre di Claudio, Ilaria e Luca D’Alessio, la causa principale della situazione era legata all’improvvisa ascesa del successo dell’ex marito.

Nel 2006, Gigi D’Alessio dichiarò tristemente la sua separazione dalla moglie, ma solo nel 2014 venne ufficializzata. Carmela Barbato, pur rispettando l’ex marito, non è mai riuscita ad accettare l’addio, ritenendo che fosse stata Anna Tatangelo a sedurlo e a distruggere la loro famiglia.