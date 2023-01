Sapete chi è Cristiana Polegri moglie Stefano Fresi? Età, lavoro, vita privata e figli

Nonostante la percezione iniziale che il sassofono sia uno strumento inadatto a una donna, Cristiana Polegri ha dimostrato il contrario. Appassionata di musica fin dall’infanzia, ha studiato alla Scuola Popolare di Musica di Roma e si è diplomata al Conservatorio, oltre a conseguire una laurea in economia e commercio.

Ha ottenuto grandi successi suonando con alcuni dei più noti esponenti del jazz italiano e internazionale. Polegri è anche vocal coach e insegnante di sassofono e ha studiato recitazione. Oltre alla sua straordinaria carriera, è madre e felicemente sposata da molti anni con Stefano Fresi.

La storia di Polegri, che suona il sassofono, strumento tipicamente maschile, e la sua esperienza di essere sola sul palcoscenico combinando la musica del sassofono con monologhi registrati, alcuni dei quali recitati dal marito Stefano, è davvero notevole. Nonostante questa “scelta non facile”, Polegri ha affrontato insulti e prese in giro sui social media, oltre alla difficoltà di conciliare la sua vita familiare con la passione per la musica. Dovremmo incoraggiare e applaudire Polegri per il suo coraggio e la sua determinazione!

La musica è parte integrante del rapporto tra Cristiana Polegri e Stefano Fresi. In un’intervista rilasciata a “Interviste romane”, Cristiana ha rivelato che Stefano è un musicista poliedrico, compositore, pianista, arrangiatore e ha anche un trio comico teatrale che ha vinto il Premio Cetra. Cristiana ha anche raccontato che Stefano ha conquistato il suo cuore inviandole molti messaggi per un periodo di sei mesi, come Cyrano de Bergerac.